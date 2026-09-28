България и Армения готвят нови туристически маршрути и чартъри

България и Армения обсъждат разширяване на туристическия обмен и създаване на нови възможности за пътуване между двете страни. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева и председателя на Комитета по туризъм към Министерството на икономиката на Армения Анушик Аветян.

Разговорът се проведе в Ереван, където проф. Модева участва в конференцията „Пътуване за лечение, престой за възстановяване, когато пациентите се превръщат в гости“.

Сред обсъдените теми е подготовката на съвместна програма за действие между България и Армения за периода 2027–2029 г. Двете страни разглеждат и възможността за откриване на чартърни въздушни линии между Ереван и българските морски градове Варна и Бургас.

Планира се още обмен на експерти и журналисти, както и разработването на съвместни туристически продукти, които да насърчат пътуванията между двете държави.

България привлича с минералните си богатства

В рамките на конференцията проф. Модева представи възможностите на България като дестинация за медицински, балнео, СПА и уелнес туризъм.

Тя акцентира върху богатите минерални ресурси на страната, традициите в рехабилитацията и развитата туристическа инфраструктура.

„Медицинският туризъм не се изчерпва с лечението. Пациентът е и гост на страната, а качеството, сигурността и цялостното преживяване са от съществено значение“, подчерта проф. Модева.

По време на посещението си заместник-министърът проведе разговори и с представители на арменския туристически бизнес.

Проф. Модева размени поздравления и с Н. Пр. Шейха Ал Нуауи, генерален секретар на UN Tourism, като беше потвърдено значението на доброто сътрудничество с българското Министерство на туризма.