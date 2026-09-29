Петролът пак тръгна нагоре. Брент се приближи до 107 долара

Цените на петрола продължиха нагоре за втори пореден ден, след като опасенията за продължителността на конфликта в Близкия изток отново засилиха напрежението на енергийните пазари. Фючърсите на сорта Брент за ноември се движат около 107 долара за барел, а американският лек суров петрол достигна приблизително 94 долара. И двата основни сорта поскъпнаха и в предходната сесия, докато инвеститорите следят едновременно военната ситуация и новите дипломатически опити за прекратяване на конфликта.

Преговорите могат бързо да обърнат цената

САЩ и Иран водят отделни разговори чрез посредници в опит да бъде намерен път към прекратяване на продължаващия конфликт. Иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че с катарски посредници са обсъждани нови предложения, които трябва да бъдат представени на Вашингтон, а Техеран очаква американски отговор чрез Доха.

Пазарите следят внимателно всеки сигнал от тези разговори, тъй като реален пробив към примирие би могъл бързо да свали част от натрупаната рискова премия в цената на петрола. Засега обаче несигурността остава висока и търговците продължават да калкулират опасността от ново влошаване на ситуацията.

Ормуз остава големият риск

Най-чувствителната точка за петролния пазар продължава да бъде Ормузкият проток - един от ключовите маршрути за световните енергийни доставки. Състоянието на корабоплаването през него се следи ежедневно, тъй като всяко ново ограничение може непосредствено да се отрази върху доставките и цените.

Допълнително напрежение идва и от отношенията между Саудитска Арабия и йеменските хуси. Комбинацията от военен риск, по-сложна логистика и несигурност около морските маршрути продължава да задържа суровия петрол на високи нива.

Износът расте, но проблемът не е решен

В същото време доставките от големите производители в Близкия изток се увеличават. През септември износът на суров петрол от ключови страни в региона е достигнал около 12,8 млн. барела дневно - най-високото равнище от февруари насам, като основният ръст идва от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

По-големите количества обаче не успяват засега да натиснат сериозно цените надолу. Част от износа продължава да зависи от по-скъпи и по-неефективни решения, включително прехвърляне на товари между танкери в открито море и използване на алтернативни маршрути.

Всички гледат към следващия дипломатически ход

Затова петролната цена в момента реагира най-силно на новините от Близкия изток. При напредък в преговорите между Вашингтон и Техеран натискът върху суровината може да отслабне, но при нова ескалация рискът за Ормуз и регионалната инфраструктура отново може да изведе цените нагоре.

Засега пазарът остава в режим на повишена тревога - физическите доставки се увеличават, но геополитическият риск продължава да държи Брент близо до границата от 107 долара за барел.