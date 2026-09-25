Драмата с горивата остава. Експерт обясни защо

Цените на горивата остават сред водещите теми в края на септември, на фона на продължаващата несигурност на световните пазари заради военните действия и напрежението в Близкия изток. Цената на петрола през последните дни леко се понижава, но остава въпросът доколко тенденцията ще бъде трайна и как това ще се отрази на цените на колонките в България.

Според изпълнителния директор на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Андрей Делчев цените на суровия петрол в момента са по-ниски в сравнение с 15 септември. „Сорт Брент, който обикновено следим и коментираме, на 15 септември беше около 107 долара за барел. Днеска е 103 долара, т.е. има 4% – 4 долара надолу“, обясни Делчев пред bTV.

По думите му петролът в кошницата на OPEC също е поевтинял. „Видовете петрол, които са в кошницата OPEC, също от 124 долара паднаха на 109 долара. Т.е. тенденцията наистина в момента е такава“, каза той.

Делчев обаче предупреди, че все още не е ясно дали става въпрос за трайна тенденция или за временен спад.

„Но не знам доколко е трайна тенденция и доколко е временен спад, защото от 28 февруари, когато започнаха военните действия в Ормузкия пролив, до този момент слушахме много изявления, много пъти цените падаха, много пъти се качваха. Брент стигна 124 долара, падна под 100, сега пак се върти около 100 и няколко долара. Т.е. тази несигурност на пазара остава“, заяви той.

Според Делчев цените на горивата реагират по-бързо на негативните новини, отколкото на положителните сигнали.

„Няколко са причините. Теоретично могат да бъдат много причини, но ще ви кажа причините за България“, обясни той.

По думите му цената на дребно не може да следва автоматично ежедневните колебания на световните котировки.

„Винаги цените на суровия петрол, които обикновено знаете, са ни такива начупени криви, са различни от начина, по който се отразява цената на колонката. Защото цената на дребно не може да отрази тези ежедневни движения, тя отразява по-скоро тенденциите нагоре-надолу“, каза Делчев.

Той посочи, че обикновено има забавяне от няколко дни както при поскъпването, така и при поевтиняването на петрола. „Обикновено и когато цената на суровия петрол тръгне нагоре, и когато тръгне надолу, има известно забавяне от няколко дни. Никога бензиностанциите не следват автоматично този тренд“, заяви той.

Причината, по думите му, е свързана с риска от резки промени в цените.

„Ако започнете да увеличавате цената си тогава, когато петролът тръгне нагоре още първия ден и той се срине, сте неконкурентни. Ако обратно намалявате цената тогава, когато петролът за ден-два, в момента, тръгне надолу, може да се окаже, че продавате на цена, с която не можете да възстановите следващите количества“, обясни Делчев.

На фона на преминаването на психологически прагове от 2 евро за литър при дизела и близо 1,70 евро за най-масовия бензин А95, Делчев беше попитан къде се намира границата, при която хората ще започнат да ограничават използването на автомобилите си.

„Къде е границата, може да каже вероятно социалното министерство или по-общо социалните партньори, защото те измерват поносимостта на цените“, каза той.

По думите му основната цел на бранша е да гарантира наличието на горива на пазара. „Това, което ние правим като петролна асоциация, е да се стремим с възможно минималните надценки да продаваме горива и да има постоянно гориво на пазара. Защото проблемът не е само колко струват горивата, а дали ги има. По-лошо е, когато няма“, заяви Делчев.

Според него дизелът се превръща във все по-сериозен проблем на европейския пазар.

„Знаем, че с дизела и в Европа въобще е голям проблем, защото се оказва доста дефицитен. Дизелът в Европа е голям проблем, затова и цената му и в Европа, и в България рязко се откъсна от цената на бензина, на безоловния бензин“, каза той. Делчев обясни, че причините са няколко, но обърна специално внимание на разликата между поскъпването на горивата в България и средните стойности за Европейския съюз.

„Това е най-задаваният въпрос напоследък. Защо България изпреварва като процент? При това имаме рафинерия“, коментира Делчев. Според него обяснението може да бъде открито в доклад на Комисията за защита на конкуренцията от март 2026 г.

„Изпълнителната власт и действащият тогава особен управител, различен от сегашния, са наложили ценова преса между цените на едро на „Лукойл“ и цените на дребно на бензиностанциите на „Лукойл“, респективно в „Петрол“, каза той.

Според Делчев именно това може да обясни по-високия процент на поскъпване в България.