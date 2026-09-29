Брокер каза кое е най-голямото престъпление на клиента

Броят на имотните сделки намалява през второто тримесечие на годината, но не и ръстът на цените, сочи статистиката на НСИ. През април-юни те са били с 15,7% по-скъпи от същия период за 2025 година, а само за едно тримесечие ръстът е от 2,9%. Броят на продажбите обаче е с 15 процента по-нисък на годишна база.

"Имаше една голяма ножица в офертните цени на предлаганите имоти. В градове като София, Пловдив, Варна, Бургас цените бяха сравнително по-високи от тези в Стара Загора. И инерционно до края на 2025 година увеличението на цените в някои от секторите беше почти двойно, а пък сравнимо за 30-годишен период те си увеличиха цената 30 пъти", коментира брокерът на недвижими имоти Бисер Орлов в сутрешния блок на Нова тв.

"Повечето ни клиенти ползват ипотечни кредити. Лихвите са изключително конкурентни в момента и това допълнително спомага при вземането на решение. Новото в тенденциите е търсенето на апартаменти с две и повече спални от млади хора", посочи Орлов.

Според брокера пазарът все още не е в ситуация на имотен балон. Той очаква възможна корекция на цените до края на годината. "Моите очаквания са, че до края на годината може да ще има лек спад от около 5 до 15% в цените на имотите. Кандидат-купувачите изчакват някаква корекция надолу", каза той.

Според Гергана Тенекеджиева от "Адрес Недвижими имоти" имотите у нас са достатъчно достъпни, а при ниските, по думите ѝ, нива на лихвите е престъпление да имаш 50 000 евро и да не купи жилище за 300 000 евро.

"Ръстът на доходите е функция на ръста на цените. Колкото порастват доходите, с толкова пораснаха и цените. Достъпността на жилищата предвид ниските лихвени проценти и евтиния паричен ресурс, който банките ни дават, всъщност е доста голяма", увери изпълнителният директор на "Адрес Недвижими имоти".

"Ръстът на цените скочи през втората половина на 2025 г. Сега наблюдаваме 4,5% ръст на цените спрямо първото тримесечие. Това е съвсем нормално. Защото, за да се намалят цените, трябва да паднат драстично сделките. А всъщност сделките са паднали само две тримесечия подред. Очакваме, че ще паднат и през третото тримесечие, но това са наистина бавни процеси", посочи Тенекеджиева.

Тя отчете, че 80% от хората, които са купили жилища, ги ползват за живеене. Отстъпките над 5 хил. евро при сделките нарастват със 70%, тоест продавачите са много по-склонни да разгледат предложението на купувача.

"В момента е престъпление да имаш 50 хил. и да не си помислиш да си купиш жилище за 300 хил. Лихвата е толкова ниска в момента, аз не помня години, в които да е имало инфлация, по-ниска от тази лихва", каза още тя.

По думите ѝ през следващата година ще наблюдаваме ще има ли ръст на сделките за наеми и как това ще рефлектира върху наемните цени. "В момента има достатъчно много хора на пазара, които са си купили имоти, за да ги отдават под наем, и когато има добро предлагане, има и разумна цена", посочи Тенекеджиева.