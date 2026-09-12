Не е истина! Какво написа клиент на магазин у нас
Случката се разиграва в Пловдив
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Случката се разиграва в Пловдив
Таксата направо не е за вярване
Усмивка за началото на деня
Изцяло дигитализираното решение за физически лица съкращава времето да станеш клиент на банката до 15 мин.
Сервитьорка нападна клиент с тирбушон и го намушка в корема. Пострадалият е 38-годишен мъж от Димитровград, който е настанен в бургаската болница без...
Клиент успя да осъди банка в Гоце Делчев за 10 000 евро. Районният съд уважи претенцията на собственика на фирма, която изгубила крупната сума при гол...
Главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че е невъзможно да има подслушване между адвокат и клиент. "Това са азбучни неща", каза той преди заседанието н...
Служителка на УниКредит Булбанк спаси спестяванията на свой клиент от телефонен измамник. Това съобщават от банката, позовавайки се на споделена инфор...
Клипче, в което сервитьорка налага с менюто крайно невъзпитан клиент, доби голяма популярност в социалните мрежи. Според информациите случката се рази...
Таксиметров шофьор е пребил своя клиента, след като тя отказала да му даде бакшиш. Инцидентът станал в края на април месец с Полина Александрова, коят...
Стара Загора. Подпийнал клиент е наръгал с нож таксиметров шофьор в Казанлък след скандал. Водачът, на 48 години, от близкото до града, с. Енина нас...
Русе. Клиент нападна таксиметрова шофьорка в Русе. След инцидента мъжът е задържан. Нападателят е 23-годишен русенец, осъждан многократно за престъпле...
Продали апартамент, парите блокирани в банката Френският гражданин Мишел Камполо и неговата съпруга - старозагорката Миглена Здравкова-Камополо, вбес...
Гостът на заведението искал да си допие