Антирекорд в България, а в Сърбия чакат по 4 часа, за да гласуват

Републиканската избирателна комисия (РИК) на Сърбия обяви, че до 18:00 часа местно време 64,89 процента от общия брой регистрирани избиратели са гласували на парламентарните избори.

До края на изборния ден остават по-малко от два часа, а опашките пред секциите с желаещи да гласуват не намаляват драстично.

В по-ранните часове на деня гласоподаватели споделиха пред БТА, че са чакали повече от четири часа, за да пуснат гласа си, а една жена в пенсионна възраст изчака опашката на стол с плетиво в ръка.