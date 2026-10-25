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Антирекорд в България, а в Сърбия чакат по 4 часа, за да гласуват

До 18:00 часа местно време избирателната активност на съседите е 64,89 процента

Антирекорд в България, а в Сърбия чакат по 4 часа, за да гласуват
Снимка: EPA/БГНЕС
25 окт 26 | 20:30
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Григор Атанасов

Републиканската избирателна комисия (РИК) на Сърбия обяви, че до 18:00 часа местно време 64,89 процента от общия брой регистрирани избиратели са гласували на парламентарните избори.

До края на изборния ден остават по-малко от два часа, а опашките пред секциите с желаещи да гласуват не намаляват драстично.

В по-ранните часове на деня гласоподаватели споделиха пред БТА, че са чакали повече от четири часа, за да пуснат гласа си, а една жена в пенсионна възраст изчака опашката на стол с плетиво в ръка.

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Автор Григор Атанасов

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