Екшън пред офис на партията на Вучич. Летят камъни и фойерверки

Полицейски служители в Лазаревац бяха нападнати от група хора, които хвърляха камъни и фойерверки по тях. Инцидентът е станал пред офисите на Сръбската прогресивна партия, съобщи Танюг.

Изборният ден в Сърбия е към края си. Избирателната активност към 19 часа е рекордните 67,5%.

По-рано в неделя майката на Вучич Ангелина беше нападната пред избирателна секция в Белград. 82-годишната жена е била атакувана физически и словесно, а чантата ѝ с хранителни стоки е била открадната. Инцидентът е докладван в полицията.

Вотът днес се смята за най-голямото изпитание на 14-годишното управление на Александър Вучич, който подаде оставка като президент през септември, за да се кандидатира за министър-председател от името на Сръбската прогресивна партия (СПС), на която е основател.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия се провеждат на фона на продължителна политическа криза и масови студентски протести, започнали след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Демонстрациите прераснаха в движение срещу корупцията и за търсене на отговорност от властите. Студентите се превърнаха в основна движеща сила на протестите и издигнаха собствена изборна листа.

Вотът трябваше да се проведе по редовния график в края на 2027 г., но парламентът, избран през декември 2023 г., беше разпуснат през септември тази година и изборите бяха насрочени за 25 октомври. Основната битка е между управляващата Сръбска прогресивна партия и подкрепяната от студентското движение листа. Изходът от изборите ще определи разпределението на местата в 250-местната Народна скупщина и подкрепата, с която ще разполага следващото правителство.