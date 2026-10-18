Вулканът „Европа“ изригна. От безредици в Милано до бунт в Тирана ОБЗОР

Европа беше обхваната от вълна от масови протести, които започнаха със студентски акции във Франция, Италия и Белгия, и прераснаха в погроми заради жилищната криза в Португалия и антиправителствени бунтове в Албания.

800 000 по улиците на Франция, палежи и мародери

800 хиляди разгневени души излязоха по улиците на Франция в събота, след като към синдикатите и студентските организации, които оглавиха националния протест, се присъединиха служители от публичния и частния сектор, представители на различни социални групи, недоволни от повишаването на разходите за живот и намаляването на държавните разходи.

Демонстрантите издигнаха широк спектър от искания – от увеличаване на бюджета за образование до реформа на данъчните политики и повишаване на минималната работна заплата.

Ситуацията излезе от контрол заради палежи на сгради и автомобили и мародери, които опустошаваха магазини и складове.

Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес заяви, че няма да въведе извънредно положение на фона на днешните 10-часови колосални бунтове, съобщи каналът BFMTV.

Според министъра, силите за сигурност са имали достатъчно ресурси, за да контролират ситуацията, и той не смята, че те са били недостатъчни.

Нунес подчерта, че полицията е действала в рамките на закона и е взела необходимите мерки.

Министърът също така заяви, че не вижда причина да въвежда специален режим, въпреки погромите в редица градове. Според него ситуацията остава под контрола на властите.

Протестиращите се сблъскаха с полицията в Париж, Марсилия и други градове. В Париж бунтовете засегнаха Шанз-Елизе, където действаха групи радикали. В Лимож кметството се запали, а в Марсилия и Бордо протестиращи нахлуха в градските администрации.

Според Нунес, общо около 400 бунтовници са били задържани в цялата страна, повечето от които са възрастни хора.

Правителството обяви, че е готово за диалог с протестиращите, но няма да толерира нарушения на обществения ред и актове на вандализъм.

От своя страна президентът Еманюел Макрон отбеляза, че разбира възмущението на протестиращите, но призова всички страни да се ангажират конструктивно в рамките на правната рамка.

Безредици в Италия и "Един ден без Мелони"

Протестното движение във Франция бързо намери отговор в съседна Италия, където студентските действия придобиха изразен антиправителствен характер. Още в петък големите градове на страната – Рим, Милано, Торино, Болоня и Неапол, бяха обхванати от масови демонстрации, които получиха символичното име "Ден без Мелони".

Инициаторите бяха студентски съюзи и леви младежки организации, които призоваха студентите да излязат по улиците в знак на протест срещу политиките на настоящото правителство, водено от премиера Джорджия Мелони.

Основните искания на демонстрантите бяха увеличаване на финансирането за образование, преглед на трудовата реформа, намаляване на данъците за младите професионалисти и по-активна социална подкрепа за уязвимите слоеве на населението.

В Болоня, традиционно считана за един от центровете на лявото движение в Италия, над хиляда души излязоха по улиците. Протестиращите носеха плакати с лозунги "Мелони, махай се!" и "Инвестирай в нашето бъдеще."

В събота, органите на реда използваха водни оръдия, а седем души бяха арестувани след друга демонстрация, според италианската информационна агенция ANSA.

В същото време в Рим протестиращи се опитаха да се приближат до сградата на парламента, но бяха спрени от полицейски кордони.

В Милано демонстрацията срещу високите разходи за живот прерасна в безредици, като полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне събралите се на централния площад при катедралата.

Опозиционните партии, особено Демократическата партия и Движението "Пет звезди", изразиха солидарност с протестиращите, но ги призоваха да уважават върховенството на закона и да се откажат от насилието.

Италианското правителство все още не е дало ясен отговор на исканията на демонстрантите. Говорителят на премиера се ограничи само до това, че властите "наблюдават внимателно ситуацията" и са готови да разгледат предложения за подобряване на образователната система като част от следващия преглед на държавния бюджет.

Белгия - сблъсъци заради образованието

Няколкостотин млади хора протестираха в центъра на Брюксел в събота, като част от демонстрацията прерасна в сблъсъци с полицията. Служителите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, а някои протестиращи преобърнаха автомобил, съобщава Ройтерс.

Демонстрация се проведе и в Лиеж, където студенти протестират срещу проблеми във френскоезичната образователна система. Основно се посочват по-високите разходи за обучение и трудния достъп до учебни материали.

Белгийският вътрешен министър Бернар Кентен писа в социалната платформа X, че ситуацията вече не представлява обикновен протест, а насилие, и обеща да бъдат предприети необходимите мерки за възстановяване на обществения ред.

Португалия в капана на жилищната криза

Десетки хиляди хора преминаха през центъра на Лисабон в събота, за да протестират срещу поскъпването на живота и задълбочаващата се жилищна криза. Най-голямата синдикална конфедерация в страната CGTP организира демонстрацията. Полицията не е предоставила оценки за броя на участниците.

Протестиращите заявяват, че заплатите не успяват да догонят разходите за жилища и останалите ежедневни нужди. Демонстрацията увеличава натиска върху дясноцентристкото правителство в момент на растящо обществено недоволство от цените и достъпността на жилищата, пише Ройтерс.

Цените на жилищата в Португалия са се удвоили от 2017 г. насам, което задълбочава кризата с достъпността.

Протестът се проведе след дни на напрежение, включително премахването на палатков лагер на активисти за правото на жилище в Порто при полицейска операция в ранните часове на понеделник.

Албания - недоволството се разширява

В столицата на Албания – Тирана, протестите продължават пети пореден ден. Студенти и други демонстранти настояват за оставката на премиера Еди Рама на фона на недоволството от корупцията, липсата на работни места и проблемите в образованието.

Според публикация на АП демонстрациите са прераснали в сблъсъци с полицията, като протестиращите са хвърляли камъни, коктейли „Молотов“ и фойерверки, а силите на реда са използвали сълзотворен газ и водни оръдия.

Безредиците започнаха още на 13 октомври близо до сградата на Министерството на образованието на страната, където студентите се оплакваха от качеството на образованието и високата цена на висшето образование.

Въпреки това, още на следващия ден протестите надхвърлиха първоначалните искания, тъй като демонстрантите започнаха да настояват за оставката на министър-председателя Еди Рама, обвинявайки правителството му в корупция, лошо управление и пренебрегване на интересите на младите хора.

Към студентите се присъединиха представители на различни социални групи, включително служители в публичния сектор, пенсионери и безработни.

Ситуацията ескалира, когато протестиращи се опитаха да превземат правителствени сгради в центъра на Тирана. В отговор полицията започна да използва сълзотворен газ, водни оръдия и гумени куршуми, за да разпръсне демонстрантите.

По време на сблъсъците десетки хора бяха ранени, включително служители на реда. Протестиращите хвърляха камъни и парчета павета по полицията, както и подпалваха контейнери за боклук и барикади по улиците на столицата.

Лидерът на водещата опозиционна Демократическа партия на Албания, Сали Бериша, официално заяви пълната си подкрепа за протестиращите и призова гражданите да продължат действията, докато основните искания не бъдат изпълнени.

Самият премиер направи телевизионно обръщение, в което осъди "хаоса и насилието", но обеща да разгледа някои от исканията на студентите относно реформата на образователната система.