И Милано пламна, затвориха метрото

Над 5000 души излязоха на протест срещу високите цени на горивата и ниските заплати. Демонстрацията прерасна в сблъсъци с полицията в сърцето на Милано.

Напрежението ескалира днес в центъра на италианския град Милано, където протест срещу поскъпването на живота прерасна в сериозни безредици.

По информация на италиански медии групи младежи с покрити лица са хвърляли камъни, пиратки и други предмети по полицията в района на площад „Дуомо“, прочутата катедрала и галерия „Виторио Емануеле II“.

Силите на реда са предприели акции за разпръскване на участниците, използвани са сълзотворен газ и водно оръдие. Част от магазините в района са спуснали защитните си щори, а туристи и минувачи са напускали централната зона.

Има ранени и задържани. Според първоначалните данни на спешните служби петима млади участници са откарани в болница с наранявания, определени като леки. Други двама са получили помощ на място и са отказали транспортиране до лечебно заведение.

Метростанция „Дуомо“ е била затворена, а площадът пред катедралата е бил разчистен от полицията. Съобщава се и за материални щети по витрини, спирки и градско оборудване.

Протестът е организиран под името „Italia in piazza“ и е насочен срещу високите разходи за живот, скъпите горива и ниските доходи. По време на демонстрацията обаче част от участниците са влезли в сблъсъци със силите на реда.

Ситуацията се развива. Очаква се допълнителна информация за броя на задържаните и пострадалите.