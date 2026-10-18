В Албания е страшно! Гумени куршуми, подпален полицай

Протестите, пламнали в Европа, зловещо отекнаха в Албания. В столицата Тирана те прераснаха в истински погроми. По информация на Ройтерс и Асошиейтед прес в Тирана са подпалени правителствени сгради, банкови клонове и автомобили. Разбити са витрини на магазини, нанесени са щети на търговски обекти и обществени съоръжения.

В събота вечерта централните улици отново се превърнаха в арена на ожесточени сблъсъци между демонстранти и полиция, докато премиерът Еди Рама категорично отказва да подаде оставка.

Кадри в социалните мрежи показват как хвърлен коктейл "Молотов" подпалва полицай.

Албанската полиция използва днес гумени куршуми срещу протестиращите за пети ден студенти, които настояват за оттеглянето на премиера Еди Рама, съобщи Ройтерс.

Видео на агенцията показва полицията да стреля с гладкоцевно оръжие срещу насъбралото се множество при сблъсъци пред министерството на образованието. Репортери на Ройтерс са намерили гумени сачми на земята, а такива сачми са ударили двама журналисти от агенцията, както и няколко демонстранти, и са оставили кръгли следи по телата им, предаде БТА.

Тези инциденти отбелязват нова ескалация на конфронтацията между полицията и протестиращите, които през последните дни демонстрират в центъра на албанската столица, запалиха правителствени сгради и банки и замеряха с камъни полицията, която отговори със сълзотворен газ и водни оръдия.

На пресконференция началникът на албанската полиция Скендер Хита не отрече, че са използвани гумени куршуми.

"Всички средства, които бяха използвани, бяха приложени по ограничен начин, включително и последните", каза той.

Хита допълни, че седем полицейски служители са били отстранени и ще бъдат разследвани дисциплинарно за "превишаване на правомощия" и нарушаване на "принципа на пропорционалността" на използваната сила.

Той уточни, че до момента от началото на протестите са били задържани 1067 души, а срещу 388 е започнало наказателно разследване.

Мнозина полицаи и демонстранти са били ранени.

Демонстрациите на студентите, които поведоха кампания с цел оставката на премиера Еди Рама, следват месеци на мирни протести, които според студентите правителството е пренебрегнало.

Снимка: АП/БТА

Студентите обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието. Напрежението в Албания се разгаря на фона на нова вълна от масови протести и в други европейски държави. Особено сериозна е ситуацията във Франция, където в събота стотици хиляди хора излязоха по улиците срещу поскъпването на живота, високите цени на горивата и влошаването на обществените услуги. Недоволството прерастна в улични битки, погроми и пожари. Бунтове избухнаха в Белгия и в Италия.