И Белгия пламна. Европа в капана на бунтовете (СНИМКИ)

Френската протестна вълна достигна и Белгия. Сблъсъци с полицията имаше в Брюксел. Неколкостотин души, предимно младежи, излязоха по улиците на Брюксел, а демонстрацията прерасна в сблъсъци с полицията, предаде Ройтер, цитирана от Dir.bg

Протестите в белгийската столица са вдъхновени отчасти от демонстрациите във Франция, но имат и свои конкретни причини. Белгийски студентски организации се обявиха срещу нарастващите разходи за образование и планирани реформи, които според тях могат да ограничат достъпа до висшите учебни заведения.

Снимка: АР/БТА

Демонстрантите се събраха в центъра на Брюксел, като много от тях бяха с маски и скандираха антифашистки лозунги.

Напрежението ескалира, след като участници в протеста преобърнаха автомобил. Полицията използва сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне събралите се, съобщиха очевидци пред Ройтерс.

Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен реагира остро на безредиците.

"Това, което се случва в Брюксел, вече не е обикновен протест", написа той в социалната мрежа Екс.

Министърът предупреди, че срещу участниците в безредиците ще бъдат използвани всички необходими средства за възстановяване на обществения ред.

Протестни действия имаше и в източния белгийски град Лиеж. По-рано този месец студенти там вече демонстрираха срещу проблемите във френскоезичната образователна система, включително поскъпването на обучението и затруднения достъп до учебни материали.

Албания също кипи: Хиляди младежи поискаха оставката на Рама

Хиляди млади албанци протестираха в петък в Тирана за четвърти пореден ден, съобщи Ройтерс. Демонстрантите отново счупиха прозорци и светофари, след като още от вторник протестите започнаха да стават все по-насилствени.

Демонстрациите на студентите, които поведоха кампания с цел оставката на премиера Еди Рама, следват месеци на мирни протести, които според студентите правителството е пренебрегнало.

"Те (правителството) ни докараха до крайност", е заявил пред агенцията 19-годишният демонстрант Енеа, който не е пожелал да каже фамилното си име от страх, че ще бъде арестуван. Той е допълнил, че посланието му към Рама е "да подаде оставка колкото се може по-скоро, преди всичко да изгори".

Студентите обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието, както и за продажбата на девствена част от албанското крайбрежие за строителството на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Според албанското Министерство на здравеопазването и социалните грижи, цитирано от АТА, 21 души са получили медицинска помощ вчера в Университетската болница в Тирана. От тях осем са били полицаи, 10 демонстранти, сред които трима непълнолетни, и трима минувачи. Според вътрешния министър Ервин Демо до момента общо 156 души са били ранени при протестите, от които 97 са полицейски служители.

От своя страна албанската Агенция за надзор на полицията обяви, че наблюдава ситуацията и всички съмнения за нарушения на правомощията от страна на органите на реда ще бъдат разследвани.

Ройтерс съобщава за протести вчера и в Лежа, Елбасан, Шкодра и Корча.

Франция ври и кипи

Както "Стандарт" писа по-рано днес масови протести срещу скъпия живот и социалните неравенства сковаха Франция. Демонстранти крещяха: "Превземаме Бастилията", правейки препратка към Френската революция.

Масови протести срещу високите разходи за живот и влошаването на обществените услуги обхванаха Франция и прераснаха в сблъсъци между демонстранти и полицията в редица градове. Органите на реда използваха сълзотворен газ и палки, за да разпръснат протестиращи в Париж, Лион и Страсбург, съобщи френското Министерство на вътрешните работи, цитирано от ДПА.

Напрежението ескалира още в първите часове на националния протестен ден, когато хиляди хора излязоха по улиците с искания за мерки срещу поскъпването на живота и подобряване на обществените услуги.

По данни на вътрешното министерство до обяд в страната са регистрирани 140 демонстрации с общо 32 800 участници. Най-малко 166 души са арестувани в цяла Франция, като около 100 от задържаните са в Париж, основно за притежание на оръжия и други забранени предмети.

Снимка: АР/БТА

Очакванията на властите са до края на деня в протестите да се включат около 170 000 души, между 30 000 и 60 000 от които само във френската столица.

Снимка: АР/БТА

Палеж в Лион, опити за грабежи в Марсилия

Един от най-сериозните инциденти е регистриран в Лион, където офис на туристическа компания е бил подпален по време на протестите, съобщи френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве, цитирана от Ройтерс.

Снимка: АР/БТА

В Марсилия демонстранти са направили опит да нахлуят в полицейско управление, а властите съобщават и за опити за разграбване на магазини.

Според Министерството на вътрешните работи целенасочени нападения от маскирани участници в протестите са регистрирани в Париж, Марсилия, Рен, Тулуза и Анже.

Снимка: АР/БТА

Съобщава се за нападения срещу служители на реда, палежи на обществени места, опити за грабежи и атаки срещу представители на властите и медиите.

Френското вътрешно министерство предупреди за засилена мобилизация на крайнолеви групи, които според властите се опитват да предизвикат безредици и да ескалират напрежението.

Снимка: АР/БТА

Маскирани демонстранти блокираха достъпа до телевизия в Париж

Около 100 маскирани протестиращи блокираnd достъпа до сградата на телевизионния канал "Се Нюз" (CNews) в Париж, съобщиха местни медии. В същата сграда се помещава и радиостанция "Юроп 1" (Europe 1).

Във френската столица напрежението се повиши още преди началото на основното протестно шествие, след като стотици демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията в централните части на града.

Въпреки безредиците голямото шествие потегли по план в 14:30 ч. местно време (15:30 ч. българско).

Снимка: АР/БТА

Сред участниците са представители на движението на "жълтите жилетки", ученици, студенти, природозащитници и антифашистки организации.

За да предотвратят нови сблъсъци, властите забраниха провеждането на демонстрации около няколко ключови държавни сгради, включително Елисейския дворец - резиденцията на президента Еманюел Макрон, и "Матиньон" - резиденцията на министър-председателя. Ограничения са въведени и по прочутия булевард "Шанз Елизе".

ПарижСнимка: АР/БТА