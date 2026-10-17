Франция на бунт срещу скъпотията: "Превземаме Бастилията"

Протести срещу високите цени и социалното неравенство започнаха във Франция на 17 октомври. Демонстранти със светлоотразителни жилетки блокираха улици, а в Марсилия бяха запалени контейнери за смет, предаде Ройтерс, цитирана от Dir.bg.

В страната са планирани стотици протестни прояви, на които се очакват десетки хиляди участници. Към недоволството се присъединяват представители на „Жълтите жилетки“, ученици, студенти, преподаватели, родители и синдикати.

Щурм срещу кметството в Марсилия

Протестиращи нахлуха в кметството на Марсилия, втория по големина град във Франция, но полицията успя да ги изтласка. В Париж силите на реда използваха водно оръдие и сълзотворен газ, след като стотици демонстранти в маски влязоха в сблъсъци с тях на няколко места. Част от протестиращите запалиха и фойерверки, съобщиха репортери на АФП.

"Превземаме Бастилията", извика един от участниците в демонстрацията в Марсилия, докато маскирани протестиращи блъскаха вратата на кметските кабинети с предпазни заграждения. Скандирането препраща към щурма на крепостта Бастилия през 1789 г., превърнал се в един от символите на Френската революция.

Няколко души успяха да влязат в сградата, като един от тях изрисува анархисткия символ "А" върху вътрешна стена. Полицията се намеси и разпръсна протестиращите.

В западната част на Париж бяха счупени прозорците на офисите на френските медии CNews и Europe 1, след като демонстранти хвърляха предмети по сградите.

Хиляди излязоха на протест в Париж

Хиляди демонстранти се събраха за шествие във френската столица. Протестът доведе до блокиране на основни пътни артерии, а властите затвориха редица метростанции в централната част на града.

Напрежението засилва натиска върху правителството на президента Еманюел Макрон след седмици на студентски демонстрации, част от които прераснаха в насилие. Действията на полицията също предизвикаха обществено недоволство заради възприеманата като непропорционална употреба на сила.

Малко след обяд в събота над 32 000 души са участвали в около 140 протестни прояви извън Париж, съобщи източник от френското Министерство на вътрешните работи пред АФП. По думите му полицията е задържала над 160 души в цялата страна.

Засилена охрана около „Шанз-Елизе“

В центъра на Париж има засилено полицейско присъствие, особено около булевард „Шанз-Елизе“ и Триумфалната арка. Двете места са извън маршрутите на официално обявените две демонстрации в столицата.

Още в четвъртък премиерът Себастиен Льокорню предупреди, че властите се опасяват от безредици. Правителството обвини „Непокорна Франция“ в разпалване на протестите, което партията отрича.

Протестната вълна започна през септември в гимназии в бедните северни предградия на Париж. Първоначалните искания бяха свързани с недостига на учители и лошото състояние на учебната база. Впоследствие недоволството се разрасна в национално движение срещу недостатъчното финансиране на обществените услуги, неравенството и влошаването на условията на живот.

Движението на "жълтите жилетки" призова за демонстрации

Протестите бяха организирани по призив на движението на "жълтите жилетки", което преди осем години проведе масови улични демонстрации срещу правителството на Макрон заради планираното увеличение на данъците върху горивата.

Този път движението призова за демонстрации под мотото "Жълтите и младите". Организаторите апелираха към учители, ученици, студенти, работници, пенсионери и земеделски производители да се включат в протестите, които се провеждат в първия ден от ваканцията между учебните срокове.