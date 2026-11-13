Джудист шампион поиска властта във Франция

Най-титулуваният френски джудист Теди Ринер се впуска в най-необичайната битка в кариерата си - за президентския пост във Франция. Петкратният олимпийски и 11-кратен световен шампион обяви, че ще участва в изборите през 2027 г., без да изоставя мечтата си за още едно олимпийско злато. Новината предизвика оживени реакции във френската политика, а президентът Еманюел Макрон приветства решението му. Още преди началото на същинската кампания обаче Ринер се сблъска и с неудобни въпроси за данъчните дела на свои компании.

„Ако ме смятат за луд, значи съм напълно луд“

37-годишният спортист обяви кандидатурата си в интервю за „Паризиен“ и във видеообръщение. Роденият в Гваделупа шампион заяви, че няма намерение да се присъединява към традиционните политически лагери, а иска да обедини французите около общи цели.

„Знам какво ще кажат за мен: „Той е луд“, „Не е от техните среди“, „Не познава правилата на играта“, „Никога не се е занимавал с политика“. Ако отказът да наведа глава и отказът да приема хаоса ме правят луд, тогава да, напълно луд съм“, заяви Ринер.

Той посочи като основни причини за решението си растящия държавен дълг, социалното разделение, високите цени и тревогите на младите хора за бъдещето. „Няма да бъда от онези, които гледат как страната гори, докато си търсят оправдания. Не съм прекарал живота си зад чиновническо бюро. Борбата винаги е била част от мен“, подчерта джудистът.

Макрон го приветства, но данъчен скандал хвърля сянка

Еманюел Макрон заяви, че се радва на участието на толкова известна спортна фигура в обществения дебат. Ринер вече представи и първите си политически идеи, сред които борба срещу расизма, промени в пенсионната система и мерки за повишаване на покупателната способност. Подробна програма все още не е обявена.

Междувременно във Франция отново беше повдигнат въпросът за данъчните му задължения. Според „Монд“ административен апелативен съд във Версай е потвърдил през октомври решение в полза на данъчните власти по спор за използването на луксозни автомобили, чиито разходи били поети от свързано с Ринер дружество. Случаят е свързан със сума от 289 000 евро.

Отделно белгийският „Соар“ съобщи за претенции за близо 245 000 евро неплатени данъци към дружеството Riner Estate, за което е поискана ликвидация. Тези финансови спорове не означават, че спортистът е осъден за престъпление.

Ринер трябва да преодолее и задължителното условие за участие в президентските избори - да получи подкрепата на най-малко 500 избрани длъжностни лица. Той все още няма собствена утвърдена партия или опит на изборна длъжност.

22% допускат да гласуват за него. Но има уловка

Ново проучване на Ifop-Fiducial показва, че 22% от анкетираните французи са готови да обмислят гласуване за Ринер. От тях 4% отговарят, че със сигурност биха го подкрепили, а 18% - че вероятно биха го направили. Това обаче не е прогноза за изборния му резултат, защото участниците не са избирали между различни кандидати.

Най-любопитното е, че Ринер няма намерение да изоставя спорта. Той продължава да мечтае за участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., когато ще бъде на 39 години.

Попитан дали би могъл да съчетае президентските задължения с олимпийска подготовка, шампионът отговори: „Ако длъжността ми го позволява и ако французите ми разрешат“. Така Франция може да стане свидетел на необичаен сюжет - действащ държавен глава да се готви за участие на олимпийско татами, ако Ринер спечели изборите.