Голове, рекорди и големи обрати в Лигата на нациите

Испания продължава впечатляващата си серия в Лигата на нациите, а Италия нанесе първа загуба на Зинедин Зидан начело на Франция. Световните и европейски шампиони победиха Чехия с 2:0 и записаха пети успех от пет мача в група А/3. Италианците обърнаха французите с 3:1 на „Сан Сиро“ и оглавиха група А/1. Вечерта донесе и исторически рекорд за Хари Кейн, който реши сблъсъка между Англия и Хърватия.

Италия обърна Франция, братята Еспозито с две дузпи

Франция започна отлично в Милано и поведе още в 10-ата минута чрез Майкъл Олисе, който се възползва от грешка на Джанлуиджи Донарума. Домакините обаче изравниха в 26-ата минута с попадение на Франческо Пио Еспозито. След почивката Давиде Фратези направи 2:1 в 63-ата минута, а Еспозито оформи крайното 3:1 от дузпа в 75-ата.

Любопитното е, че преди това неговият брат Себастиано Еспозито пропусна друга дузпа в 60-ата минута. Така двамата братя застанаха последователно зад бялата точка, но само по-малкият успя да се разпише. Победата е първа за Италия като домакин срещу Франция от 1962 г. и първо поражение за Зидан, откакто наследи Дидие Дешан начело на „петлите“. Италия и Франция имат по 10 точки, а Белгия е трета с 9 след победа с 2:1 над Турция. В последния кръг белгийците посрещат италианците в решаващ сблъсък.

Испания не спира, Кейн постави исторически рекорд

Испания постигна сравнително пестелив, но заслужен успех срещу Чехия в Прага. Алекс Баена откри от дузпа в 39-ата минута, а Марк Пубил се разписа в шестата минута на добавеното време. Чехите завършиха с десет души след червен картон на Ладислав Крейчи. С успеха испанците събраха 15 точки и удължиха серията си на 44 поредни официални мача без поражение. В последния кръг те посрещат Англия в пряк спор за първото място.

Англичаните победиха Хърватия с 2:1 на „Уембли“ и останаха втори с 12 точки. Морган Роджърс откри в 24-ата минута, а Петър Сучич изравни в 59-ата. Решаващият момент настъпи в 64-ата минута, когато Хари Кейн реализира дузпа за нарушение на Иван Смолчич срещу Джарел Куанса. Това беше неговото 92-ро попадение за националния отбор в рекордния 126-и мач с английската фланелка. Кейн изпревари Питър Шилтън по участия за мъжкия представителен тим и отпразнува постижението с победен гол.

Черна гора празнува промоция, българска следа в два отбора

Черна гора си гарантира първото място в група С/2 след драматична победа с 2:1 над Латвия. Никола Кръстович откри в 70-ата минута, Денис Мелникс изравни само две минути по-късно, но бившият нападател на Ботев Пловдив Алекса Мараш донесе успеха в добавеното време. За победителите цял мач игра защитникът на ЦСКА 1948 Огнен Гашевич, а капитанът Стефан Савич получи червен картон. Черна гора събра 13 точки и си осигури промоция в Лига В, докато Кипър е втори с 8 след равенство 1:1 срещу Армения.

В група С/1 Албания победи Финландия с 2:0 чрез попадения на Ернест Мучи и Рей Манай и събра 12 точки. Беларус остава на две точки зад лидера след успех с 2:0 над Сан Марино. Кирил Гоманов и Артьом Концевой отбелязаха головете, а футболистите на ЦСКА Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг взеха участие в срещата. Решаващият двубой между Беларус и Албания е на 15 ноември в Будапеща.