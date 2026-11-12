Ето я новата работа на Роналдо

Петкратният носител на Златната топка Кристиано Роналдо започва ново приключение. Той обяви старта на продукцията на първия си телевизионен сериал "Day 1s“.

Звездата на саудитския Ал Насър публикува снимка в официалния си акаунт в Instagram редом до Матю Вон, коментирайки: "Страхотна новина, току-що започна продукцията на първия ми телевизионен сериал "Day 1s“, очаквайте още скоро“.

Историята проследява британския измислен футболен агент на име Стенли Далтън, изигран от Деймиън Люис. Според информациите самият Роналдо ще се появи в сериала, заедно с бившата звезда на Арсенал и Барселона Тиери Анри.

Част от продукцията е заснета на стадиона на английския тим Барнет. Засега няма официално обявена премиерна дата и телевизионна или стрийминг платформа, която ще излъчва сериала.

Стартът на проекта идва дни след като 41-годишният Кристиано обяви края на кариерата си в националния отбор на Португалия.