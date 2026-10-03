Португалия пламна заради Роналдо

Билбордове в подкрепа на Кристиано Роналдо и с критики към селекционера Жорже Жезус се появиха на няколко места в Португалия на фона на големия скандал около националния отбор.

41-годишният капитан напусна лагера на Португалия в Дания преди двубоя от Лигата на нациите. Преди това Жезус обяви, че не планира да го използва като титуляр, а при победата с 2:1 над Норвегия Роналдо остана на резервната скамейка през целия мач.

Малко след една от пресконференциите на селекционера Роналдо потвърди, че напуска лагера и обяви, че в подходящия момент ще разкрие причините за решението си.

Сега напрежението се пренесе и по улиците на Португалия.

От едната страна на билбордовете е поставен образът на Роналдо с посланието:

„Благодарим ти, Кристиано Роналдо, за всичко, което направи за Португалия. Винаги ще бъдеш един от нас. Капитане, Португалия винаги ще бъде с теб.“

От другата страна е Жорже Жезус, придружен от доста по-критичен текст:

„Той се провали в задачата си: недостатъчна чувствителност при работата с фигура като Роналдо, неправилно отношение към капитана, прекалено голямо его.“

Един от билбордовете е бил поставен в Оейраш, а още два са се появили на „Сегунда Сиркулар“ в близост до „Ещадио да Луж“ и до летище „Умберто Делгадо“ в Лисабон.

Зад инициативата стои Фернандо Мая, собственик на компания за външна реклама. По думите му визията е създадена с помощта на изкуствен интелект, но целта не е да бъде провокирана нова полемика.

„Това не е направено, за да провокира някого или да създава още противоречия. 70% е подкрепа за Кристиано Роналдо, а 30% е позитивна критика към Жорже Жезус, в която няма неуважение“, обясни Мая.

Той планира да постави още един подобен билборд близо до „Ещадио до Драгао“ преди мача между Португалия и Норвегия и заяви, че е готов да плати евентуална глоба.

Общината в Оейраш междувременно съобщи, че билбордът там е бил демонтиран, тъй като е поставен незаконно и без необходимите разрешителни. Мая от своя страна потвърди, че ще плати санкцията, ако такава му бъде наложена.