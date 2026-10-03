Кукурея с изумителни думи за Златната топка

Защитникът на Испания и Реал Мадрид Марк Кукурея отказа да избере фаворит за "Златната топка", но си призна, че би избрал себе си.

Припомняме, че церемонията по награждаването на най-добрия футболист в света за сезон 2025/26 ще се проведе на 26 октомври в Лондон.

"Ако гласувах, щях да избера себе си. Всички кандидати са мои партньори. Нека този, на когото е писано да спечели. Оставям това на тези, които гласуват. Може би ще получа нещо малко за това, че съм техен партньор", заяви Кукурея пред "Marca".

Кукурея играе за Челси от 2022 г., като спечели Световното клубно първенство с тях през 2025 г. Това лято той ликува на Световното първенство с Испания.

След турнира премина от Челси в Реал Мадрид.