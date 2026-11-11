Промяна в ЦСКА. Гиздол отписа двама

ЦСКА подготвя промени в състава си през зимния трансферен прозорец. С наближаването на края на есенния дял става все по-ясно кои футболисти не попадат в плановете на старши треньора Маркус Гиздол.

Червените ще направят опит да продадат камерунския полузащитник Джеймс Ето'о, който загуби титулярното си място след пристигането на германския специалист, съобщава "Тема Спорт".

При Гиздол камерунецът е започвал като титуляр единствено в двубоя срещу Несебър за Купата на България. Тогава халфът не успя да впечатли с представянето си и беше заменен още на почивката.

В последните два мача срещу Панатинайкос и Левски Ето'о остана неизползвана резерва, което е сериозен знак, че бъдещето му в клуба е под въпрос.

В края на май африканският полузащитник подписа нов договор с ЦСКА. При предишния наставник Христо Янев той имаше статут на важен футболист, но ситуацията се промени след назначаването на Гиздол.

Според информацията германският специалист не е доволен от начина, по който Ето'о изпълнява тактическите указания, както и от недостатъчното му подчиняване на отборната игра.

Това прави евентуален трансфер през зимата все по-вероятен.

25-годишният Джеймс Ето'о пристигна в ЦСКА в началото на септември 2024 година от Ботев Пловдив. Тогава армейците платиха малко над 1 милион евро за правата му.

Настоящият договор на полузащитника е до лятото на 2029 година, което поставя клуба в добра позиция при евентуални преговори за продажбата му.

Допълнително предимство при търсенето на купувач е фактът, че Ето'о притежава и европейски паспорт.

Друг футболист, чието бъдеще на "Армията" изглежда несигурно, е румънското крило Каталин Иту.

27-годишният играч беше привлечен през август от Локомотив Пловдив по настояване на тогавашния наставник Христо Янев. До момента обаче той не успява да убеди с изявите си, че заслужава място в състава.

След назначаването на Маркус Гиздол румънецът е записал участие само в три двубоя – срещу ЦСКА 1948, Монако и Нордселанд.

И в трите срещи Иту се е появил като резерва, като е натрупал общо едва 62 минути на терена.

В последните четири мача крилото изобщо не е получило игрово време, което показва, че германският треньор не разчита на него.

За разлика от Джеймс Ето'о, за когото ЦСКА ще търси постоянен трансфер, Каталин Иту може да бъде преотстъпен на друг клуб през зимата.