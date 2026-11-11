Официално! Ливърпул е бил лишен от дузпа срещу Арсенал

Ливърпул е бил ощетен от съдийско решение при загубата с 0:1 от Арсенал на „Анфийлд“ на 1 ноември. Това е заключението на независимата Комисия за ключовите инциденти (KMI) към Висшата лига, която разглежда спорните ситуации от мачовете в английското първенство.

Става въпрос за ситуация в 21-ата минута, когато защитникът на Арсенал Юриен Тимбер задържа за фланелката Александър Исак в наказателното поле. Шведският нападател се опита да достигне до топката след центриране на Брадли Баркола, но действията на нидерландския бранител му попречиха да отправи удар с глава от близко разстояние.

Главният съдия Анди Мадли остави играта да продължи, а отговорникът за ВАР Стюарт Атуел прегледа ситуацията, но не препоръча на своя колега да преразгледа решението си на монитора край терена.

След анализ на видеозаписите комисията, която се състои от петима членове, е стигнала до заключението, че Ливърпул е трябвало да получи наказателен удар. Четирима от петимата участници са гласували в полза на дузпа, а с мнозинство от 3:2 е било решено, че и ВАР е трябвало да се намеси.

Според експертите пропускът на съдийския екип представлява „ясна и очевидна грешка“, което е достатъчно основание за намеса на видеоасистента. В същото време комисията е преценила, че действията на Тимбер не заслужават директен червен картон, въпреки че защитникът е попречил на Исак да се възползва от добра възможност за гол.

Подобни заключения не са често срещани, тъй като комисията обикновено подкрепя решението на ВАР да не се намесва, дори когато установи, че първоначалната преценка на главния съдия е била неправилна. В конкретния случай обаче мнозинството е сметнало, че нарушението е достатъчно очевидно, пише "Гонг".

След края на двубоя мениджърът на Ливърпул Андони Ираола изрази сериозното си недоволство от ситуацията. Той заяви, че Исак вероятно е щял да получи дузпа, ако беше паднал на земята след задържането, и дори намекна, че занапред ще съветва футболистите си да постъпват по този начин при подобни положения.