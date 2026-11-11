ЦСКА с двоен трансферен удар

ЦСКА със сигурност ще привлече поне двама нови футболисти по време на зимната пауза. „Мач Телеграф“ съобщава, че ръководството на клуба вече е взело окончателно решение за селекцията през януари, след като се е съобразило с желанието на новия треньор Маркус Гиздол.

На този етап това е приоритет №1 за зимната селекция на ЦСКА, след като немският специалист е обявил, че на другите позиции има достатъчно добри футболисти и заради това именно крилата трябва да са водещи в селекцията.

Към днешна дата Маркус Гиздол реално разполага само с един флангови нападател -Мохамед Брахими, а германецът очевидно не го харесва особено. Французинът, който има алжирска кръв, игра силно при Христо Янев, но сега на него се гледа повече като футболист за втория отбор.

Той игра именно в дубъла онзи ден в мача с Рилски спортист, след като не записа и минута в дербито с Левски. За крило може да се брои и Каталин Иту, въпреки че принципно е атакуващ халф, но и румънецът е в списъка на играчите, които не допадат особено на Гиздол.

Заради това Маркус Гиздол, който обича да залага най-вече на схема 4-2-3-1 или нейни производни, е принуден да използва нападатели и вътрешни халфове по фланговете. В един момент намирането на нов десен бек беше основен приоритет за ЦСКА след слабите изяви на Пастор, но на „Армията“ са решили, че приоритет са именно крилата, защото към момента Гиздол може да избира от трима бранители в тази зона – споменатия бразилец, Бари Котър, който беше титуляр срещу Левски, и Тамиму Уору. Последният беше възроден именно от германския треньор и дори влизаше като резерва в последните два мача на тима.