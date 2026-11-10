УЕФА постави звезда на ЦСКА пред Салах

Стефано Сенси е в светлината на прожекторите на УЕФА! Италианският халф на ЦСКА оглави класацията по асистенции в основната фаза на Лигата на конференциите.

С 3 голови подавания само в 3 мача той впечатли европейската централа, която отбеляза постижението му в официалните си профили. Зад полузащитника остават общо 10 играчи с по 2 асистенции, сред които и звездата на Трабзонспор Мохамед Салах.

Въпреки трудното начало за „червените“ в турнира и спечелената едва 1 точка под ръководството на Маркус Гиздол, отборът показа стабилност в предни позиции и се разписа във всеки двубой. Така Сенси заслужено води в престижната класация пред футболисти от клубове като Аякс, Брайтън и Твенте.