Герой от Мондиала стана голямо разочарование

Старши треньорът на ПСЖ Луис Енрике е разочарован от представянето на Феран Торес, който пристигна в отбора през лятото от Барселона. Испанският нападател вече е сред кандидатите за напускане на парижкия клуб, съобщава френското издание Sport.fr.

Според информацията търпението на Луис Енрике към футболиста се е изчерпало. Наставникът е очаквал от него по-висока резултатност и по-активно участие в отборната игра.

Обсъждан е и вариант за завръщане на Торес в Барселона, но подобен сценарий изглежда малко вероятен, тъй като каталунският клуб не предприема никакви действия за привличането му обратно.

Една от възможностите пред ПСЖ е да използва Феран Торес като част от сделка с италианския Комо за привличането на полузащитника Нико Пас.

Разглежда се вариант парижани да предложат 60 млн. евро плюс испанския нападател, за да си осигурят услугите на аржентинския футболист.

Засега обаче няма никакви признаци, че двата клуба са започнали конкретни преговори за осъществяването на подобен трансфер.