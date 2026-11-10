Нова драма удря Манчестър Сити

Нов трус разтърсва Манчестър Сити, като този път клубът може да се окаже в центъра на криза, засягаща пряко бъдещето на собствеността му. Според информация на изданието „The Athletic“, организацията за защита на човешките права „FairSquare“ е отправила официално искане към правителството на Великобритания да обмисли налагането на санкции срещу собственика на клуба Шейх Мансур.

Причината са твърдения за участието на Обединените арабски емирства (ОАЕ) в подкрепа на воюващите сили в опустошителната гражданска война в Судан.

Този ход идва на фона на продължаващия конфликт, който по неофициални данни е отнел живота на най-малко 150 000 души през последните две години.

В основата на обвиненията стои предполагаемата подкрепа на ОАЕ за „Силите за бърза подкрепа“ (RSF) – паравоенна организация, обвинявана в извършването на военни престъпления в Судан. Официалната позиция на Абу Даби е, че тези твърдения са неверни, като властите категорично отричат да подкрепят която и да е от страните в конфликта.

От „FairSquare“ настояват британското външно министерство да извърши проверка дали високопоставени лица от ОАЕ, включително Шейх Мансур, отговарят на критериите за налагане на санкции съгласно действащите регулации, свързани със Судан. Според организацията, Мансур е фигура със значително влияние и може да се превърне в ключов лост за натиск, ако Лондон реши да предприеме действия срещу предполагаемата намеса във войната.

Шейх Мансур, който е брат на президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед, заема постовете на вицепрезидент и заместник министър-председател на страната. Той придоби Манчестър Сити през 2008 г. и се превърна в основната фигура зад трансформацията на клуба в един от най-богатите и успешни в световния футбол. Сега обаче бъдещето му начело на „гражданите“ е поставено под въпрос.

Причината се крие в правилника на Висшата лига, който забранява на лица под санкции да притежават или управляват клуб в английския елит. Това означава, че ако британското правителство реши да наложи санкции на Мансур, той ще бъде принуден да продаде Манчестър Сити. Най-яркият прецедент в това отношение е случаят с Роман Абрамович, който беше принуден да се раздели с Челси през 2022 г., след като активите му бяха замразени заради руската инвазия в Украйна.

Тази нова заплаха се прибавя към вече съществуващите проблеми за клуба, който е разследван по 115 обвинения във финансови нарушения. Напрежението изглежда се пренася и на футболния терен, където отборът показва колебания. През уикенда „гражданите“ записаха трета поредна загуба в първенството, отстъпвайки с 1:3 при гостуването си на Нотингам Форест. Преди това тимът допусна поражения и от Астън Вила и Брайтън