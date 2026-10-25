Манчестър Юн с исторически срам в Англия

Манчестър Юнайтед продължава да затъва в кризата, след като записа най-слабото си начало на сезон в английския елит от кампанията 1986/87 насам.

„Червените дяволи“ са спечелили едва седем точки в първите си осем мача от Висшата лига, като имат само една победа, четири равенства и три загуби.

Последният тежък удар за отбора на Майкъл Карик дойде на „Олд Трафорд“, където Манчестър Юнайтед отстъпи с 0:3 на Борнемут.

Поражението допълнително задълбочи проблемите на английския гранд, който продължава да изпитва сериозни затруднения както в защита, така и в опитите си да намери постоянство в представянето.

Статистиката е особено тревожна за привържениците на клуба, тъй като за последно Юнайтед е имал толкова малко точки след първите осем кръга преди близо четири десетилетия.

Серията от разочароващи резултати поставя Майкъл Карик под все по-сериозно напрежение, а загубата от Борнемут само засили въпросите около способността на отбора да преодолее кризата.