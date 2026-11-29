Тотнъм продължава възраждането си след кошмарния старт на сезона и постигна пет победа в последните шест кръга от Висшата лига.

Отборът на Роберто де Дзерби спечели с 2:0 гостуването си на Съндърланд в 12-ия кръг, след като в предишните седмици надделя още над Ковънтри, Челси, Кристъл Палас и Ипсуич.

Така Тотнъм продължава да катери класирането и е осми с 18 точки, само на три точки от петото място, което дава право на участие в Шампионска лига.

"Шпорите" се възползваха от ранен директен червен карто нна Тома Мюние още в 12-ата минута и отбелязаха голове чрез Джеймс Мадисън в 35-ата и 70-ата минути. Поражението остави евроучастника Съндърланд в зоната на изпадащите на 18-то място с девет точки.

В друг важен мач от кръга вторият в класирането Брайтън загуби с 0:1 домакинството си на Нюкасъл, като единственият гол вкара Харви Барнс от дузпа в осмата минута.

Така "чайките" записват трета загуба в последните четири кръга и остават с 22 точки на шест зад лидера Арсенал, като разликата може да стане девет по-късно тази вечер. С 22 са още третият Манчестър Сити и четвъртият Ливърпул. Нюкасъл се изкачи до 12-ото място с 16 точки.

Кристъл Палас загуби домакинството си на Хъл Сити с 2:3 и пропусна да прати Манчестър Юнайтед на последното място в класирането. Лондонските "орли" остават последни със седем точки, докато "тигрите" са вече девети със 17.

В друг мач Борнемут продължи страхотната си серия с победа 2:1 като гост на Фулъм в Лондон. Така "черешките" са вече в зона Шампионска лига с актив от 21 точки на петото място. Брентфорд и Лийдс са веднага зад тях с по 20, а Фулъм остава 17-ти с 11 точки.