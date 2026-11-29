Тежките зимни условия в Русенска област и очакваното застудяване през следващите дни поставят под въпрос нормалното провеждане на срещата между Дунав Русе и ЦСКА от efbet Лига. Двубоят по програма трябва да се състои във вторник, 1 декември, от 18:30 часа.

Сериозни затруднения може да има и при пътуването на"червените до крайдунавския град. Силният вятър и снежните навявания усложняват обстановката в региона, като на места преспите надхвърлят два метра, съобщават местните медии.

Особено проблемен е участъкът между Бяла и Русе, през който се очаква да премине автобусът на ЦСКА. Там е въведено ограничение за движението на превозни средства с тегло над 12 тона. Според предварителния план столичани трябва да потеглят към Русе утре по обяд.

Прогнозата за деня на мача също не е благоприятна. Очаква се температурите в Русе да бъдат между минус 9 и минус 4 градуса, придружени от силен северозападен вятър.

Припомняме, че заради тежката зимна обстановка вече бе отложен двубоят между Ботев Враца и Лудогорец от 16-ия кръг на първенството, както и срещата Септември - Левски.