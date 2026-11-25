Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол определи Трабзонспор като фаворит на хартия преди двубоя от основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата е на 26 ноември от 22:00 ч. на стадион „Българска армия“, а начело на турския тим е неговият сънародник и приятел Томас Райс.

Гиздол разкри, че е препоръчал Райс за свой наследник в Самсунспор. Според треньора на ЦСКА двамата налагат сходен стил на игра и се познават достатъчно добре, за да знаят какво да очакват един от друг.

„Ние сме приятели, но приятелството свършва, когато мачът започва. И двамата налагаме сходен стил, мисля, че ще бъде интересен мач“, каза Гиздол на пресконференцията преди срещата.

Германецът очаква „великолепна атмосфера“ на „Българска армия“ и определи подкрепата от трибуните като 12-ия играч на ЦСКА.

„Ако съм софиянец, със сигурност ще бъда на стадиона утре“, добави той.

Гиздол е уверен във физическата подготовка на футболистите си въпреки натоварения график. Той даде за пример дербито с Левски, в което според него отборът е играл добре през всичките 90 минути след само два дни почивка.

Състоянието на Теодор Иванов се е подобрило. Защитникът ще премине преглед, след който треньорският щаб ще прецени дали да го включи в стартовия състав, или да го остави на пейката.

Гиздол посочи разликата в оценките на двата състава като аргумент за ролята на фаворит на турския тим. По думите му съотношението е 200 милиона срещу 25 милиона.

„Но ние ще търсим решения и ще видим какво ще се случи на терена“, заяви треньорът на ЦСКА.