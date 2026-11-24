Бившият вече старши треньор на Ботев Пловдив - Станислав Генчев разкри причините за раздялата с "канарчетата". Той призна, че не е изненадваща предвид това кой пристига на стадион "Христо Ботев".

Ето какво сподели наставникът пред "Спортал":

"Изненада може да е за вас, но не и за мен. Беше ми ясно какво ще се случи, след като разбрах кои са новите хора, които идват. Ако бяхме били ЦСКА, щяха да изчакат седмица и да ме махнат след Черно море.

Защо ме махат? Бях подготвен, че такова нещо ще се случи. Не съм обиден, за мен хората от новото ръководство не съществуват. Ясно ми е, че мотивът е личен, защото през последните 8 мача сме спечелили най-много точки и сме вкарали най-много голове. ЦСКА победи Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948, а ние им отбелязахме три попадения. Нека феновете да продължат да подкрепят отбора в битката за Европа. Ботев има добри футболисти".