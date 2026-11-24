Някак изведнъж в родния футбол се появи нов играч, който може да стане тотален хит в близките месеци. Неизвестният ндо момента на широката публика младок на Ботев Пловдив направи много силен мач срещу лидера ЦСКА при драматичното равенство 3:3 на "Колежа".

И съвсем естествено, интересът веднага е налице, спекулациите покрай него - също.

Самуил Цонов вкара два гола на ЦСКА в неделя вечер и даде още една причина на „червените“ да го следят отблизо. 18-годишният нападател на Ботев Пловдив от известно време е в полезрението и на Левски, и на Лудогорец. Ако продължи със силните си изяви, през лятото трите клуба може да влязат в наддаване за него.

Цонов има четири попадения в четири мача от началото на сезона, въпреки че пропусна около месец заради операция на менискуса. Той вкара по два гола на Арда и ЦСКА, като в двата двубоя показа различни качества.

Срещу „червените“ се разписа веднъж с десния и веднъж с левия крак. Срещу Арда впечатли със скоростта си, като надбяга защитниците на тима от Кърджали, преди да отбележи.

Трите клуба следят нападателя още от миналия сезон, когато той започна да показва потенциала си. Сегашната му форма засилва интереса, а възрастта му е допълнителен аргумент. Ако от следващия сезон влезе в сила предвиденото от БФС изискване за български титуляр до 21 години, Цонов ще отговаря на условието в продължение на три сезона.

На този етап очакванията са Цонов да остане в Ботев Пловдив до края на сезона. Ако запази формата си, офертите може да дойдат през лятото, когато интересът на ЦСКА, Левски и Лудогорец може да прерасне в пряко наддаване.

И ако развитието на младока се запази, трансферната сума ще бъде много сериозно за българския футболен пазар - това е сигурно.