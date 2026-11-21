Teжки дни настъпиха за черно-бялата общност в Пловдив. Трибуните остават без един от своите най-предани спътници по пътищата на българския футбол. Сбогуването с човек, живял за емблемата, винаги боли силно, пише Марица.
Ето съобщението от Фенклуб Локомотив Пловдив:
Днес семейството на Локомотив загуби един от най-верните си привърженици - човек, който неотлъчно и навсякъде беше до любимия си отбор.
Всички познаваме Благо. Виждали сме го на всеки стадион. От онзи тип хора, за които Локомотив беше отвъд всякакви граници.
Беше готов да пътува с влакове, рейсове, а ако се наложи - дори на стоп, десетки часове, само и само да бъде близо до отбора.
Новината за кончината му оставя дълбока тъга в душите ни!
Изказваме искрените си съболезнования на всички негови близки и роднини.
Почивай в мир, Благо!