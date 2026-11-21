Първа лига се готви за промяна в правилото за младите български футболисти. От лятото отборите може да са длъжни да включват в стартовите си единайсеторки поне двама млади българи.

Това обяви председателят на Професионалната футболна лига (ПФЛ) Атанас Караиванов, който е обсъдил мярката с президента на БФС Георги Иванов-Гонзо.

През настоящия сезон изискването е за един български футболист до 23 години. Промяната предвижда към него да се добави задължително място за играч до 21 години. Караиванов допусна, че в бъдеще броят на младите футболисти, които трябва да започват мачовете, може да бъде увеличен отново.

Според председателя на ПФЛ един от основните проблеми на българския футбол е преходът от юношеските школи към мъжките отбори. По думите му играчите до 21 години получават твърде малко минути в професионалния футбол, а липсата на възможности кара част от тях да се откажат.

Караиванов посочи, че клубовете трудно намират подготвени български футболисти, които веднага да се наложат в първенството. Според него правилата за картотекиране трябва да отчитат както нуждите на отборите, така и интересите на националните селекции.

Караиванов постави акцент върху ролята на водещите клубове. Според него Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 трябва да дават шанс на млади футболисти и да изграждат у тях манталитет на победители.

„Не можем да чакаме титаните да израснат във Втора лига или в отборите от втората половина на таблицата“, заяви той в предаването „ЕвроДикоф“.

Караиванов заяви, че БФС и националният отбор дължат извинение на обществото. В анализа си за състоянието на тима той открои отсъствието на контузените Кирил Десподов и Филип Кръстев, както и липсата на български футболисти в петте водещи първенства.

По думите му Георги Иванов държи следващият национален селекционер да бъде чужденец. Председателят на ПФЛ вижда подходящи кандидати и сред българските треньори, но подкрепя възможността да бъде привлечен чуждестранен специалист със собствен екип, макар това да струва повече.