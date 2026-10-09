Стилян Петров нападна друга знакова фигура във футбола ни

Когато националният отбор губи, виновниците обикновено се търсят на терена. Стилиян Петров насочи погледа към хората, които управляват българския футбол. Бившият капитан отправи остра критика към БФС, както и към футболния агент Лъчо Танев в публикация в социалните мрежи. Поводът е интервю по БНТ, в което Танев коментира отговорността на предишното ръководство на съюза.

"Националният отбор отново е под натиск. Но не заради футболистите. Футболът ни страда от плевели! От години те задушават хубавата трева около себе си и пречат тя да расте. Същият човек беше част от същата среда през всичките тези 15 години, за които говори днес. Не стоеше извън системата, а беше част от нея. Затова днешните му думи неизбежно повдигат въпроса: защо всичко това се казва чак сега? И най-важното – няма ли след още 15 години отново да чуем същите обяснения, и то отново в защита на статуквото?", пита Стенли в профила си във фейсбук.

"Да, паднахме от Люксембург. Паднахме и от Исландия. Равенство с Естония, победа над скромния отбор на Люксембург! Да, в момента боли. Но кое момче да виним? Тези момчета играят в не толкова привлекателни първенства и отбори. А едни и същи футболни ръководители и коментатори ни обясняват, че толкова си могат или че няма други. Казват ни и че градим отбор за следващите квалификации – любимото ни клише. Имаме и ново: плевелите щели да ги разкарат (интересно)?", учуден е Петров.

"Футболистите са последната брънка. Продуктът на системата! И точно затова е гнусно! Щом системата се пропука, дежурните защитници на статуквото веднага излизат да пазят БФС, а оставят цялата помия да се излее върху момчетата на терена. Оставете футболистите на мира! Те играят колкото им позволява блатото, в което ги отгледахте. Каквото почукало, такова откликнало. Проблемът не е на терена. Българи, юнаци!", завършва Стилиян Петров.