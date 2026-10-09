Спорт

Стилян Петров нападна друга знакова фигура във футбола ни

И вероятно има своето пхраво

Стилян Петров нападна друга знакова фигура във футбола ни
09 окт 26 | 21:16
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Влади Кирилов

Когато националният отбор губи, виновниците обикновено се търсят на терена. Стилиян Петров насочи погледа към хората, които управляват българския футбол. Бившият капитан отправи остра критика към БФС, както и към футболния агент Лъчо Танев в публикация в социалните мрежи. Поводът е интервю по БНТ, в което Танев коментира отговорността на предишното ръководство на съюза.

"Националният отбор отново е под натиск. Но не заради футболистите. Футболът ни страда от плевели! От години те задушават хубавата трева около себе си и пречат тя да расте. Същият човек беше част от същата среда през всичките тези 15 години, за които говори днес. Не стоеше извън системата, а беше част от нея. Затова днешните му думи неизбежно повдигат въпроса: защо всичко това се казва чак сега? И най-важното – няма ли след още 15 години отново да чуем същите обяснения, и то отново в защита на статуквото?", пита Стенли в профила си във фейсбук.

"Да, паднахме от Люксембург. Паднахме и от Исландия. Равенство с Естония, победа над скромния отбор на Люксембург! Да, в момента боли. Но кое момче да виним? Тези момчета играят в не толкова привлекателни първенства и отбори. А едни и същи футболни ръководители и коментатори ни обясняват, че толкова си могат или че няма други. Казват ни и че градим отбор за следващите квалификации – любимото ни клише. Имаме и ново: плевелите щели да ги разкарат (интересно)?", учуден е Петров.

"Футболистите са последната брънка. Продуктът на системата! И точно затова е гнусно! Щом системата се пропука, дежурните защитници на статуквото веднага излизат да пазят БФС, а оставят цялата помия да се излее върху момчетата на терена. Оставете футболистите на мира! Те играят колкото им позволява блатото, в което ги отгледахте. Каквото почукало, такова откликнало. Проблемът не е на терена. Българи, юнаци!", завършва Стилиян Петров.

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Автор Влади Кирилов

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