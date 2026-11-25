С маска на лицето и качулка на главата 66-годишният столичен бизнесмен Асен Василев влезе преди минути в Окръжния съд в Бургас, където в този момент се гледа мярката му за неотклонение.

Мъжът, обвинен за смъртта на уважаваната директорка на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Карнобат Маргарита Паскалева, направи всичко възможно да скрие лицето си от камерите. Не погледна нито журналистите, нито близките на загиналата жена, които също бяха в съдебната зала.

Василев трябва да отговаря за катастрофата от 9 ноември на автомагистрала „Тракия“, когато управляваното от него мощно „Ауди Q8“ застигна и помете автомобила на Маргарита Паскалева. Тя загина на място.

Вместо обяснение за поведението му на пътя, още в началото на съдебното производство защитата насочи вниманието към здравословното му състояние.

Адвокатът на Василев представи медицински документи от кардиологична клиника. Според изложеното от защитата изследванията показват повишена кръвна захар и влошени здравословни показатели. С тях адвокатът ще аргументира искането си обвиняемият да не бъде оставян в ареста.

В съда бяха представени и писмени характеристики от съседи на бизнесмена. Те го описват като спокоен човек, добър съсед, който не създавал проблеми на хората около себе си.

На 9 ноември обаче същият този човек е управлявал джипа си по автомагистрала „Тракия“ със скорост над 250 км/ч.

Това е особено важна част от доказателствата. Електронните записи дават възможност да се изследва не само скоростта непосредствено преди сблъсъка, но и поведението на водача в предходни участъци от пътуването.

По информация на Флагман.бг сред проверяваните данни има и такива за движението на джипа в района на Сливен.

Припомняме, че трагедията стана на 9 ноември около 16 часа, на 341-вия километър от автомагистрала „Тракия“, в посока Бургас. Маргарита Паскалева пътувала със своята „Хонда“, когато отзад я връхлетял тежкият джип на Василев. Ударът бил опустошителен. 62-годишната учителка загинала на място.