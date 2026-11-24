С 251 километра в час при разрешени 140 километра в час е управлявал лекия си автомобил мъжът, обвинен за катастрофата от 9 ноември край Карнобат, при която загина 62-годишната Маргарита Паскалева. Данните са установени в хода на разследването, а Окръжната прокуратура в Бургас е удължила задържането му за срок до 72 часа.

Жестоката катастрофа стана на автомагистрала „Тракия“ в посока от Карнобат към Бургас. По време на разследването е изяснено, че двата автомобила са се движили в една и съща посока, като колата на обвиняемия е застигнала и блъснала превозното средство на пострадалата.

Срещу водача е повдигнато обвинение за нарушение на правилата за движение по пътищата, при което умишлено е причинена смърт. С постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжната прокуратура в Бургас свидетелството му за правоуправление на моторно превозно средство ще бъде отнето.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Кметът на Карнобат Георги Димитров определи като огромна загуба за града смъртта на 62-годишната Маргарита Паскалева, директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя загина при катастрофа на АМ „Тракия“, след като автомобилът ѝ беше ударен отзад от джип, който според информация на NOVA се е движел с 251 км/ч.

„Това е скорост за Формула 1, не за магистрала. Тя е много над разрешената. Ние знаем какъв е пътят до Бургас – постоянно е в ремонт. Там и разрешените 140 км/ч са много“, каза Димитров в ефира на „Здравей, България“.

Кметът е познавал лично Паскалева. Той разказа, че е научил за катастрофата около 40 минути след удара от началника на районната противопожарна служба. „Показа ми личната ѝ карта, която бяха намерили в колата. За съжаление, трябваше да потвърдя, че става въпрос за нея“, каза Димитров.

Той е минавал няколко пъти покрай мястото на катастрофата след 9 ноември. По думите му видимите следи от спиране са били около пет метра. Димитров посочи, че водачът на джипа е на 66 години. „Не знам как си е позволил да кара с такава скорост. Почерни едно семейство“, заяви кметът.

Кметът изрази недоумение от поведението на водача, който със своите 66 години е човек с достатъчно житейски опит, за да осъзнава последиците от опасното шофиране. Димитров посочи, че мъжът развива бизнес, и постави въпроса как е възможно да поеме подобен риск на обществен път.

Според публикуваната информация обвиняемият е управлявал джип "Ауди Q8", който е застигнал и ударил отзад лек автомобил "Хонда", шофиран от Маргарита Паскалева. Двете коли са се движили в една посока по магистрала "Тракия" между Карнобат и Бургас. Катастрофата е станала на 9 ноември в района на 341-вия километър, край Камено.

Прокуратурата повдигна тежко обвинение

На 23 ноември Окръжната прокуратура в Бургас съобщи, че е привлякла към наказателна отговорност водача с инициали А.В. Той е обвинен в умишлено причиняване на смърт при нарушение на правилата за движение по пътищата. Разследването е установило скорост от 251 км/ч при максимално разрешени 140 км/ч, което означава превишение със 111 км/ч.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предвижда се да бъде отнето и свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На 25 ноември се очаква съдът да разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - постоянно задържане под стража.

Маргарита Паскалева била отличена за директор на годината

Георги Димитров разказа и за голямата загуба, която Карнобат е понесъл със смъртта на Маргарита Паскалева. Тя е била уважавана както от колегите си, така и от учениците и техните семейства. През 2026 г. отново е получила отличието "Директор на годината" и почетна грамота от Министерството на образованието.

По думите на кмета на погребението й са присъствали над 200 души. Той подчерта, че независимо колко хора са се събрали да я изпратят, това няма да върне живота на директорката. Смъртта й предизвика скръб сред учителската общност и жителите на Карнобат.