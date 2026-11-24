Шофиране с 251 километра в час, почти липсващ спирачен път и удар, отнел живота на уважавана училищна директорка. Кметът на Карнобат Георги Димитров разкри нови подробности за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която на 9 ноември загина Маргарита Паскалева. Пред Нова телевизия той разказа как е научил за трагедията и изрази възмущение от скоростта, с която се е движел автомобилът на обвиняемия. Междувременно прокуратурата повдигна обвинение за умишлено причиняване на смърт и поиска постоянен арест за водача.

Скорост за Формула 1, не за магистрала

"Това е скорост за Формула 1, не за магистрала", заяви Георги Димитров. Той подчерта, че дори разрешените 140 километра в час са висока скорост за определени участъци от магистрала "Тракия", където често се извършват ремонти.

Кметът посочи, че при скорост от 251 км/ч автомобилът изминава приблизително 70 метра за секунда. Според неговата оценка спирачният път на джип с тегло около 1800 килограма би бил приблизително 250 метра. Димитров няколко пъти е преминавал покрай мястото на катастрофата и по наблюденията му видимите следи от спиране са били едва около пет метра.

Как кметът научил за смъртта на директорката

Георги Димитров познавал лично Маргарита Паскалева, която дълги години ръководела Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" в Карнобат. Той научил за произшествието около 40 минути след сблъсъка, когато му се обадил началникът на районната противопожарна служба.

Пожарникарят поискал да провери дали името на загиналата съвпада с това на училищната директорка. Показал на кмета личната карта, намерена в автомобила, и той потвърдил самоличността й. Димитров разказа, че ударът е бил в задната част на колата на Паскалева и според него тя не е имала възможност да оцелее.

66-годишен шофьор зад волана на джипа

Кметът изрази недоумение от поведението на водача, който е на 66 години и според него е човек с достатъчно житейски опит, за да осъзнава последиците от опасното шофиране. Димитров посочи, че мъжът развива бизнес, и постави въпроса как е възможно да поеме подобен риск на обществен път.

Според публикуваната информация обвиняемият е управлявал джип "Ауди Q8", който е застигнал и ударил отзад лек автомобил "Хонда", шофиран от Маргарита Паскалева. Двете коли са се движили в една посока по магистрала "Тракия" между Карнобат и Бургас. Катастрофата е станала на 9 ноември в района на 341-вия километър, край Камено.

Прокуратурата повдигна тежко обвинение

На 23 ноември Окръжната прокуратура в Бургас съобщи, че е привлякла към наказателна отговорност водача с инициали А.В. Той е обвинен в умишлено причиняване на смърт при нарушение на правилата за движение по пътищата. Разследването е установило скорост от 251 км/ч при максимално разрешени 140 км/ч, което означава превишение със 111 км/ч.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предвижда се да бъде отнето и свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На 25 ноември се очаква съдът да разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - постоянно задържане под стража.

Маргарита Паскалева била отличена за директор на годината

Георги Димитров разказа и за голямата загуба, която Карнобат е понесъл със смъртта на Маргарита Паскалева. Тя е била уважавана както от колегите си, така и от учениците и техните семейства. През 2026 г. отново е получила отличието "Директор на годината" и почетна грамота от Министерството на образованието.

По думите на кмета на погребението й са присъствали над 200 души. Той подчерта, че независимо колко хора са се събрали да я изпратят, това няма да върне живота на директорката. Смъртта й предизвика скръб сред учителската общност и жителите на Карнобат.