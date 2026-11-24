Жители на столичния квартал "Младост" се готвят да блокират булевард "Цариградско шосе" заради продължаващите проблеми с парното и топлата вода. Повече от два месеца обитателите на блок 131 са принудени да се справят с периодични прекъсвания на топлоподаването, докато сроковете за ремонт непрекъснато се отлагат. След намесата на бТВ отоплението било възстановено, но само за седмица. Сега хората дори обмислят да съберат собствени средства, за да ремонтират авариралата тръба.

Една седмица на топло, после нова авария

Поредното прекъсване на отоплението е от 12 ноември. Първоначално жителите на блока получили информация, че аварията ще бъде отстранена до 15 ноември, след това срокът бил преместен за 22 ноември, а впоследствие и за 6 декември. Междувременно температурите навън продължават да падат.

"Сагата продължава. След като вие бяхте на посещение, имахме буквално една седмица парно, което беше страхотно, съседите бяха щастливи. Отново сме обречени, заложници на тази ситуация", разказа пред бТВ Николай Андреев, който живее в сградата.

По думите му хората многократно са се опитвали да се свържат с районния техник, но без резултат. Те настояват за трайно отстраняване на причината за авариите, а не за поредното краткотрайно възстановяване на услугата.

Съседите са готови сами да платят ремонта

След продължителното чакане обитателите на блока започнали да търсят собствено решение. Свързали се с няколко частни фирми, които огледали ситуацията и предложили оферти за ремонт на проблемната тръба. Остава обаче въпросът дали подобна намеса е допустима без съгласието на топлофикационното дружество.

"Последната една седмица със съседите търсим вариант ние да ремонтираме тази тръба сами. Дойдоха няколко фирми, които направиха оферта, но и там има въпросителни дали това ще бъде законно. Ние сме готови дори и на тази крачка", обясни Андреев.

Хората посочват, че досегашните ремонти не са решили проблема. След всяка нова авария те отново остават без отопление, а времето, през което могат да използват нормално услугата, става все по-кратко.

Чакат по 15 минути за хладка вода

Недоволството не е свързано само с липсата на парно. Дори когато топлоподаването е възстановено, живеещите се оплакват, че качеството на услугата е незадоволително. Особено сериозен е проблемът с температурата на водата.

"Когато пуснем кранчето на топлата вода, чакаме 10-15 минути, за да тръгне хладка вода. А в същото време плащаме като за топла вода. Не казвам гореща - за топла говорим", коментира друг обитател на блока.

Затруднения има и с отоплението на по-високите етажи. По думите на живеещите там понякога се налага допълнително обезвъздушаване на радиаторите, за да достигне топлината до апартаментите.

Семейства с деца разчитат на електрически печки

Продължителната липса на отопление принуждава семействата да купуват електрически уреди. Това обаче поражда нови притеснения, тъй като електрическата инсталация на сградата е на около 60 години. Някои домакинства вече са предприели ремонти по инсталациите в жилищата си.

Особено тежко е положението на родителите с малки деца, които трябва да осигуряват топлина в апартаментите си и през студените нощи.

"Аз съм баща на три деца. Справяме се трудно. Отопляваме се на печки, на ток. През нощта печките не работят. Сутрин, като станем, е студено", разказа един от потърпевшите.

"Топлофикация София" посочи 6 декември

В писмен отговор от "Топлофикация София" заявиха, че аварията ще бъде отстранена при първа възможност. Дружеството съобщи, че е увеличило броя на екипите, които работят по отстраняването на повредите, но не посочи конкретна дата за трайното възстановяване на услугата в блока.

Проверка в официалната справка за аварии на "Топлофикация София" показва, че блок 131 в "Младост 1" е вписан с прекъсване на топлоподаването от 22:30 часа на 12 ноември. Като очакван срок за възстановяване е посочен 6 декември 2026 г. в 20:00 часа. Датата е прогнозна и не представлява гаранция, че проблемът ще бъде окончателно решен.

Готвят блокада на "Цариградско шосе"

Заради продължаващите аварии жителите на блока подготвят протест в края на седмицата. Намерението им е да блокират движението по един от най-натоварените столични булеварди - "Цариградско шосе".

Хората настояват да бъде извършен траен ремонт на проблемната тръба и да се възстановят нормалните доставки на отопление и топла вода. Те искат също ясна информация кога ще приключат ремонтните дейности, след като вече няколко пъти обявените срокове са били променяни.