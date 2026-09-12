Лоша новина за столичен квартал. Дълъг ремонт оставя хората без топлоподаване
„Топлофикация София“ сменя амортизиран топлопровод заради високата аварийност, но цената за домакинствата ще е седмици без услугата
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„Топлофикация София“ сменя амортизиран топлопровод заради високата аварийност, но цената за домакинствата ще е седмици без услугата
Поне 4 коли са се ударили
Проектът струва 28 милиона евро
Добра новина за хилядите столичани, които ежедневно използват метрото. От днес метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отново функционират и прие...
Три екипа на пожарната и линейка са изпратени на място, причините за инцидента се изясняват
Той отишъл в Милано, а тя в София и празнувала първата им годишнина с пица
Никога не съм си поставяла ботокс или каквото и да било в лицето, казва тя
Има ухания, които подчертават младостта и други, които я прикриват под воал от носталгия
Вдъхновение намира в науката, която "няма дъно"
От Столична община към момента няма официален коментар по случая
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа
Въпреки настойчивостта на слуховете, лекарите казаха истината
Ивайло Кукурин търсил кмета Терзиев, но не го открил
Кукурин коментира и обясненията след Националния съвет на "Продължаваме промяната"
Фирми, които трябваше да печелят поръчки при нас, вече са спечелили в район "Западен" в Пловдив
Приех предложение за експертна помощ, което се оказа прикритие за недопустими за мен корупционни практики, обяви кметът на "Младост".
Строи се и чисто нов квартал, цените тръгват от 1750 евро/кв.м.,
Михаил Ценков е с обвинение за убийство при опасен рецидив
Жестокото престъпление бе извършено в нощта на изборите
Дамите въздъхнат за пореден път