Пълен абсурд с ремонт в столичен квартал

Месец след извършен ремонт на тротоара на ул. „Божан Ангелов“ в столичния квартал „Младост 4“ резултатът буди повече въпроси, отколкото одобрение. Новата настилка буквално приключва в нищото, а между тротоара и пътното платно остава отворен ров, запълнен с кал, чакъл и листа.

В дъждовно време участъкът се превръща в миниатюрно дере, а при сухо – в риск за пешеходци, детски колички и велосипедисти. Жители определят мястото като „капан за глезени“ и изразяват притеснения относно безопасността.

Допълнително недоумение предизвиква и позиционирането на автобусната спирка, чиято постройка е преместена в тревната площ встрани от тротоара. Според местни хора това прави достъпът неудобен, особено за възрастни и хора с увреждания.

Случаят за пореден път повдига въпроса за качеството и контрола върху изпълнението на инфраструктурни ремонти в столицата. Според граждани това е пример за урбанистичен абсурд, а не за подобряване на средата.

От Столична община към момента няма официален коментар по случая.

