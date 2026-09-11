Бай Ганьо измисли нов абсурд на морето!
Какво показва нов гениален ход за удряне на клиентите
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Какво показва нов гениален ход за удряне на клиентите
От Столична община към момента няма официален коментар по случая
Близо до изпадащите, а мечтае за Шампионска лига
Къде щял да ходи след края на сезона
ЦИК в шок и ужас
Случката е в "Лозенец"
Те твърдят, че са изнудвани от ръководството на болницата да дават част от изработените пари, които получават на първа линия
Няколко пъти запорират сметките й и теглят пари от тях
Едуард Алексанян иска да се състезава за България
Автомобил на фирма за "Пътна помощ" ескортирал животното
Светозар ГЛЕДАЧЕВ, финансов анализатор Гърция днес е центърът на вниманието. Пак заседания в Брюксел, пак тежки преговори... И пак милиардни траншове...
Според това, което разбираме от готвените промени в ТЕЛК, най-напред ще се направят комисии за извършване на медицинската експертиза, а после пациенти...
Електрическият стълб насред шосето от Трън за село Студен извор във вторник по обяд е премахнат. Това обяви кметицата на общинския център Станислава А...
София. Абсурд с пратка на „Български пощи" остави българка, живееща в Япония, без подаръци за празниците, съобщава Нова тв. Оказва се, че тъй желаните...
София. Мъж с три деца не може да получава детските им заради абсурд. Половин година човекът се грижи за жена си, която е в будна кома и води борба с д...
Кърджали. Правен абсурд не позволява на лекар със специалност „Спешна медицина" да стане джипи, заяви д-р Леман Рашид, началник от шест години на Спе...