Инцидент в апартамент в София прати мъж в болница

Мъж е в болница след загазяване в работилница в столичния квартал „Младост“, съобщи бТВ. Инцидентът е станал малко след 9:00 часа тази сутрин при дейности, извършвани в помещението. Леко е пострадал и синът на мъжа, който също е бил на мястото. От съображения за сигурност хората в района са били евакуирани.

По първоначална информация загазяването е настъпило по време на работа в обекта. В резултат на инцидента са нанесени и материални щети.

На място са изпратени три екипа на пожарната и екип на Спешна помощ. Пострадалият мъж е откаран в болница, а състоянието на сина му се описва като леко.

Причините за инцидента се изясняват. Предстои да бъде установено какво е довело до загазяването и дали са били спазени всички мерки за безопасност при извършваните дейности в работилницата.

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