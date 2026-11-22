Над 1000 жалби срещу "Топлофикация София" са постъпили при националния омбудсман Велислава Делчева, а броят им продължава да расте. Студени жилища, липса на топла вода и увеличени сметки за електричество са част от проблемите, с които се сблъскват столичани. Особено тежка е ситуацията в някои студентски общежития, където младежите са принудени да използват електрически печки и да затоплят вода в тенджери.

В предаването "Събуди се" по Нова телевизия Делчева настоя за трайни решения и предупреди, че финансовите проблеми на топлофикационното дружество не могат да бъдат прехвърляни върху потребителите.

Над 1000 сигнала и милиардни дългове

Омбудсманът съобщи, че оплакванията от комуналните услуги се увеличават, като най-много са сигналите срещу топлофикационните и водоснабдителните дружества. Само за проблемите на "Топлофикация София" в институцията са постъпили над хиляда жалби.

Велислава Делчева очаква броят им да нарасне, тъй като авариите продължават и след началото на отоплителния сезон. Тя посочи, че Столичната община и Министерството на енергетиката вече са предприели действия за проверка на дружеството.

Особено тревожни според нея са данните за неизпълнението на инвестиционните и ремонтните програми. По информация, представена от енергийното министерство, към септември дружеството е изпълнило едва около 19% от инвестиционната си програма и 31% от ремонтната.

Същевременно натрупаните задължения надхвърлят един милиард евро. "Чрез вдигане на цените ние, гражданите, не можем да им решим проблема", заяви Делчева.

При сигнали за неправилно начислени сметки институцията на омбудсмана се обръща към дружеството с искане за проверка. Когато се установи грешка, начислените суми могат да бъдат коригирани.

Къпане с тенджери и 240 евро ток за студентска стая

Зад статистиката стоят конкретни истории на хора, които седмици наред се опитват да се справят без нормално отопление.

Само преди два дни студенти от блок 52 на Софийския университет в "Студентски град" разказаха пред Нова телевизия, че отново са останали без парно и топла вода. Преди това услугите били възстановени за едва десетина дни.

За да се стоплят, младежите използват духалки и други електрически отоплителни уреди. Водата за къпане загряват в електрически кани и тенджери.

"Понякога водата идва за малко, започваме да се къпем и спира, докато сме в банята", разказва студентка.

Още по-тежък се оказва финансовият удар. Според студентите някои от живеещите в общежитията плащат около 80 евро на човек за електричество. При трима обитатели това прави близо 240 евро за една малка стая.

Много от младежите нямат възможност да наемат квартира, а натоварената учебна програма не им позволява да работят допълнително.

Проблемът засегна и блок 61 на УНСС. В началото на ноември студенти разказаха, че се къпят с кофа, канче и бързовар. Други използват баните на фитнес зали или се прибират при семействата си.

Използването на допълнителни отоплителни уреди в общежитията по принцип е ограничено заради опасност от претоварване на електрическата инсталация. Заради студа обаче в някои блокове са направени временни изключения.

Софиянци излязоха на протести, искат обезщетения

Не по-малко тежко е положението на жителите на "Дружба". На 20 ноември хора от пета част на "Дружба 2" отново протестираха заради липсата на топлоподаване, прекъснато още на 28 август. Първоначално ремонтът трябваше да приключи на 2 ноември, но срокът беше удължаван многократно, като последно беше обявен 30 ноември.

Протест имаше и в квартал "Христо Смирненски", където жителите се оплакват от продължителни аварии.

Сред потърпевшите е Десислава Джерманска от "Дружба 1". Тя разказа пред Нова телевизия, че край блокове 99 и 101 още в началото на октомври се появил теч, а на 8 октомври топлата вода била спряна. След това срокът за възстановяването й бил променян пет пъти.

Жители на блок 128 също съобщиха, че са без нормално топлоснабдяване още от август.

Омбудсманът настоява за по-добра защита на гражданите при продължителни аварии. Още през септември Делчева предложи законови промени, които да предвиждат неустойки за потребителите при непланирано прекъсване на топлоподаването за повече от 48 часа в рамките на 72 часа.

Междувременно Столичният общински съвет реши да възложи на Световната банка изготвянето на анализ и предложения за финансово и техническо оздравяване на "Топлофикация София".