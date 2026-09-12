Пламнал камион блокира Пловдив! Обходният път под напрежение
Тежкотоварен влекач изгоря в движение, трафикът се пренасочва
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Тежкотоварен влекач изгоря в движение, трафикът се пренасочва
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