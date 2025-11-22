Нов протест в София. Блокирана е част от столицата

В София продължават протестите срещу разширяването на синята и зелената зона за паркиране и предвидените от януари нови по-високи цени.

Жители на кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" блокираха моста "Чавдар" в столицата в знак на протест срещу поскъпването, предава БНР. Протестът е обявен с времетраене от 12:00 до 15:00 часа. Мостът е блокиран с жива верига. Чуват се скандирания "Мафия".

"Нямало пари. Е как, ами нали има фондове за подобряване на градската среда. Защо първо трябва да вземеш, за да дадеш. Не е ли нормално, че ние суверена първо трябва да получим, за да дадем, нека да бъде подложено на гласуване, какъв е проблема, за щяло и нещяло правим референдуми, защо да не го направим сега", казаха те пред БНР.

Протестът се охранява от полицията, засега няма напрежение. Тролеите от градския транспорт се пропускат по блокирания иначе с жива верига мост.

Недоволните граждани са категорични, че не приемат въвеждането на Зелена зона, преди Столичната община да осигури достатъчно паркоместа и да предложи ефективни решения за дългогодишния проблем с паркирането.

