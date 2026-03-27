Съдът на ЕС отряза опити за блокиране на еврото в България

Съдът на Европейския съюз отхвърли исканията за временно спиране на въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. Решението е взето по две жалби, разгледани от председателя на Общия съд, и означава, че процедурата по присъединяване продължава без прекъсване.

Исканията бяха за налагане на временна мярка, която да блокира действието на решенията на държавите-членки до окончателното произнасяне по делата. Подобни мерки обаче се допускат изключително рядко и само при наличие на строги условия.

Едната жалба е заведена под наименованието „Страна-членка и други срещу Съвета на ЕС“ и е подадена от няколко души чрез адвокатите Румяна Ченалова и Станимир Минков. Втората е „Стоянов срещу Съвета на ЕС“, като жалбоподател е евродепутатът Станислав Стоянов от партия „Възраждане“.

От съда уточняват, че към този момент дори не е взето решение дали жалбите са допустими, а искането за спиране е разгледано отделно заради спешния му характер. За да бъде уважена подобна мярка, трябва да са изпълнени три условия - искът да не е очевидно неоснователен, да има неотложност и риск от сериозна и непоправима вреда, както и да бъде налице баланс на интересите.

Отхвърлянето на исканията означава, че няма правна пречка процесът по въвеждане на еврото в България да продължи по план, докато съдът се произнесе окончателно по съществото на спора.

