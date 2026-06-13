Съдът на ЕС отряза опити за блокиране на еврото в България
Исканията за спиране на въвеждането от 1 януари 2026 г. са отхвърлени, делата тепърва ще се разглеждат
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Исканията за спиране на въвеждането от 1 януари 2026 г. са отхвърлени, делата тепърва ще се разглеждат
Заради инсталирането на незаконен хардуер и софтуер на своите превозни средства