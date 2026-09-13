Съдът на ЕС отряза опити за блокиране на еврото в България
Исканията за спиране на въвеждането от 1 януари 2026 г. са отхвърлени, делата тепърва ще се разглеждат
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Исканията за спиране на въвеждането от 1 януари 2026 г. са отхвърлени, делата тепърва ще се разглеждат
Законът за допълнение на Закона за съдебната власт беше приет повторно
Решението бе взето след лют спор в пленарната зала
Причината е политическа
Окръжен съд – Благоевград отхвърли като неоснователно и недоказано искането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за отнемане на и...
Словения каза "не" на гей браковете, като отхвърли с референдум хомосексуалните бракове. Голямо мнозинство – 63,12 на сто от участвалите, казаха „не"...
Таванът на плащанията в брой става 10 000 лв., няма да има налог за селските градини Данък "уикенд" за фирмените коли и имоти няма да се въвежда. Тов...
Депутатите отхвърлиха на първо четене патентния данък за такситата. Така остава старият режим, при който само лицензирани превозвачи могат да извършва...
София. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) отхвърли пректобюджета за общественото осигуряване за догодина, предаде БНР. Предст...
София. Депутатите отхвърлиха 2 отделни законопроекта за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, внесени от БСП и Атака, които по същество отменях...
София. Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Александър (Алекс) Алексиев срещу решението на ЦИК, която обяви за недействителна реги...
София. Депутатите отхвърлиха предложение за обсъждане на проект на решение за създаване на временна анкетна комисия за изясняване на факти и обстоятел...
София. Народните представители отхвърлиха предложението на ГЕРБ за създаване на временна анкетна комисия за строителството на 30-километровата ограда...
София. Предложението на президента за провеждане на национален референдум бе отхвърлено от правната комисия в парламента. Само шест депутати са гласу...
Бариерата за влизане в парламента си остава 4%
София. Забраната за разгласяване на социологически проучвания в изборния ден, която бе предложена от народния представител от "Атака" Павел Шопов, бе...
София. Депутатите отхвърлиха предложението в Проекта за Изборен кодекс за задължително гласуване. То бе внесено от народните представители Цецка Цачев...
То бе поискано от защитата на Цветан Цветанов
София. Висшият съдебен съвет (ВСС) отхвърли въвеждането на интегрална бюлетина за избора на главен прокурор. След разгорещени дебати 12 души се обявих...