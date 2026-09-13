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Отхвърлиха данък "уикенд"

Отхвърлиха данък "уикенд"

Таванът на плащанията в брой става 10 000 лв., няма да има налог за селските градини Данък "уикенд" за фирмените коли и имоти няма да се въвежда. Тов...

19 ноември | 19:25
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