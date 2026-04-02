Европа се разделя на скорости. България хем напредва, хем изостава

Икономическата карта на Европа продължава отчетливо да показва разделение между богатия Запад и догонващия Изток, но с една съществена разлика - страните от Източна Европа вече стабилно скъсяват дистанцията. Това заяви пред Нова телевизия икономистът Георги Ангелов, като подчерта, че през последните две десетилетия няма държава от региона, която да не е направила реален напредък.

По думите му най-богатите икономики остават концентрирани в Западна и Северна Европа, докато страни като Испания, Италия и Франция заемат междинна позиция. В същото време Източна Европа остава по-бедна, но именно тя е единственият регион, който системно догонва.

Бързите и бавните в Източна Европа

Темпото на растеж обаче е различно. Според Георги Ангелов има примери за изключително бързо развитие, като Литва, която от една от най-бедните държави се доближава до най-богатите. Наред с това обаче съществуват и по-бавни икономики, които изостават в този процес.

България остава в групата на по-бедните заедно с Гърция и Латвия, но дори и тя бележи напредък. По-интересното е, че според анализа страната вече се изравнява със своя дългогодишен ориентир - Гърция, която през последните години практически не отчита движение.

Колко време остава до Запада

Прогнозите показват, че при сегашните темпове България може да настигне Испания в рамките на около 12 години. Този хоризонт обаче не е фиксиран и зависи изцяло от икономическата политика и способността за ускоряване на растежа.

„Ако ускорим, това може да стане и по-бързо, стига да не си пречим сами“, коментира икономистът, като акцентира върху вътрешните фактори като ключови за догонващия процес.

Кризи, които не спират растежа

Въпреки серията от глобални сътресения - пандемията, енергийната криза и войната в Украйна - Източна Европа продължава да се движи нагоре. Според анализа именно в кризисни периоди се отварят нови икономически ниши, от които по-гъвкавите икономики успяват да се възползват.

Това поставя региона в уникална позиция - все още по-беден, но с потенциал за по-бърз растеж от развитите икономики. Въпросът вече не е дали Изтокът ще настигне Запада, а колко време ще отнеме това и дали страните ще успеят да използват възможностите, които се отварят пред тях.

