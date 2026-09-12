Европа се разделя на скорости. България хем напредва, хем изостава
Литва лети напред, а Гърция спира - къде сме ние в тази картина
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Литва лети напред, а Гърция спира - къде сме ние в тази картина
В топ 5 на регионите са икономиките на Варна и Бургас
Ключови данни за БВП
Данните от анализ на Финансовото министерство
Брутният вътрешен продукт е нараснал с 33,1 %
Мадрид. За първите 3 месеца на 2014 г. Испания е регистрирала най-силния си икономически ръст от 6 години насам, предаде AFP, позовавайки се на предва...