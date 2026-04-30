Пламнал камион блокира Пловдив! Обходният път под напрежение

Движението по източния обходен път на Пловдив е затруднено след инцидент тази нощ с тежкотоварен автомобил. Около 1 ч. е подаден сигнал за запалил се в движение влекач с ремарке в района на разклона за Войводиново. Огънят е обхванал бързо превозното средство и е наложил спешна намеса на пожарните екипи. Случаят предизвика сериозни затруднения в трафика още в ранните часове.

Екипи на пожарната са потушили огъня, като при инцидента няма пострадали. Организирано е претоварване на превозвания товар - около 20 тона стоки, както и изтегляне на авариралия камион. Част от товара е засегната от пожара, което допълнително усложнява разчистването на мястото.

В района работят представители на АПИ и полицейски екипи, които регулират трафика. Към момента е отворена единствено лентата в посока автомагистрала „Тракия“, като се очаква тя също временно да бъде затворена заради дейностите по разчистване на пътното платно. Образуват се колони от автомобили, а придвижването е силно забавено.

Властите препоръчват на водачите да използват Карловско шосе като алтернативен маршрут. Очаква се нормалното движение да бъде възстановено едва след пълното отстраняване на изгорелия камион и почистването на настилката.

