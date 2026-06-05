Мълнията-убиец край Кресна върна въпроса за защитата на сградите

След трагедията край Кресна, при която млад мъж загина от удар от мълния, отново се поставя въпросът за защитата от опасните природни явления. Специалистите съветват при буря хората да стоят на закрито, но уточняват, че не всяко място е еднакво защитено.

Важна роля има и мълниезащитата на сградите, която трябва да бъде проектирана, изградена и поддържана според конкретния тип обект. През летния сезон, когато гръмотевичните бури зачестяват, подценяването на риска може да има тежки последици.

Мълниезащитата по сградите е два основни вида - конвенционална и мълниезащита с изпреварващо действие, обясни пред БНТ инж. Анастас Георгиев, председател на секция „Електро“ към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в регионалната колегия в Благоевград.

„При изпреварващото действие фактически мълниеприемникът, да го кажем така, улавя мълнията в нейния зародиш и я отвежда по токоотводите в земята. Конвенционалният е пасивен, той чака самата мълния, ако се случи, да отведе този разряд в земята“, обясни инж. Георгиев.

По думите му мълниезащитата е различна при различните категории сгради и зависи както от предназначението на обекта, така и от неговата конструкция. Най-високи са изискванията към сградите и съоръженията, при които рискът от пожар или взрив е най-голям.

„Най-опасните категории са първа и втора. Това са пожароопасните и взривоопасните сгради - там, където се съхраняват взривоопасни материали, както и бензиностанции, където има горива. Задължително трябва да се изграждат мълниезащитни инсталации върху обществени сгради като училища, болници и сгради, където има голям поток от хора“, посочи инж. Георгиев.

Не винаги може лесно да се установи дали една сграда има мълниезащита, въпреки че системата включва задължителни елементи, сред които е мълниеприемникът. Съществуват и законови изисквания, както и задължителни противопожарни строително-технически норми, които уреждат проектирането, изграждането и контрола на мълниезащитните инсталации. Именно спазването на тези правила е от решаващо значение за безопасността на хората в рискови обекти и обществени сгради.

Експертите напомнят, че при гръмотевична буря най-сигурното поведение е човек да потърси закрито и защитено място. Открити пространства, високи дървета, метални конструкции, самотни навеси и водни площи могат да бъдат особено опасни при активна буря. Затова през летните месеци, когато мълниите са често явление, предупрежденията за времето и основните правила за безопасност не бива да се пренебрегват.

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